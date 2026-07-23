Thuế - Hải quan

Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
19:24 | 23/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5062/CT-CS gửi các Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế thương mại điện tử; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, lưu ý một số quy định trong việc thực hiện trao đổi thông tin vì mục đích thuế.
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Công văn của Cục Thuế cho biết, ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (Nghị định 252) và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (Thông tư 90). Nghị định 252 và Thông tư 90 đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

hoạt động của cán bộ thuế tỉnh Nghệ An cơ sở 9 hướng dẫn người dân hộ kinh doanh về các nghiệp vụ thuế Ảnh Đức Thanh
Mở rộng trách nhiệm cung cấp, lưu giữ và chia sẻ thông tin của người nộp thuế. Ảnh Đức Thanh

Theo Cục Thuế, Nghị định và Thông tư nêu trên đã bổ sung quy định mới nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của cơ quan thuế, mở rộng trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan; hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử; đồng thời bổ sung quy định về quản lý dữ liệu, lưu trữ hồ sơ kế toán, trách nhiệm kê khai, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng tiêu chuẩn theo khuyến nghị của OECD.

Để việc triển khai nội dung về trao đổi thông tin cho mục đích thuế theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế lưu ý một số quy định sau:

Thứ nhất, về quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác trong quản lý thuế liên quan đến trao đổi thông tin (điểm c khoản 3 Điều 58 Nghị định 252), Nghị định đã bổ sung trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để đảm bảo việc trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài tuân theo các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế và phù hợp với tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế.

Thứ hai, quy định về cung cấp, thu thập, xác minh thông tin theo điều ước quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế và tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế (Điều 63 Nghị định 252).

Về cơ chế thu thập, cung cấp và trao đổi thông tin, Nghị định bổ sung quy định toàn diện về cung cấp, thu thập, xác minh, sử dụng và bảo mật thông tin phục vụ trao đổi thông tin.

Cụ thể, bổ sung nguyên tắc thực hiện và phạm vi trao đổi thông tin, bao gồm trao đổi thông tin theo yêu cầu, trao đổi thông tin tự động và trao đổi thông tin tự nguyện; đồng thời mở rộng phạm vi thông tin được trao đổi đối với thông tin về chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin ngân hàng, thông tin kế toán và các thông tin khác phục vụ mục đích thuế (khoản 1 và khoản 2 Điều 63 Nghị định 252).

Bổ sung quy định trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc cung cấp, thu thập, lưu giữ và phối hợp xác minh thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế; không được từ chối cung cấp thông tin với lý do thuộc bí mật ngân hàng hoặc do bên thứ ba đang nắm giữ, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác (khoản 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 63 Nghị định 252).

Bổ sung nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong việc kê khai, cập nhật và lưu giữ thông tin về chủ sở hữu pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi của công ty mẹ ở nước ngoài (khoản 4 Điều 63 Nghị định 252). Việc kê khai, cập nhật thông tin được thực hiện theo Bảng kê BK07-ĐKT kèm theo Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐKT và Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 90.

Bổ sung trách nhiệm lưu trữ tài liệu kế toán theo pháp luật kế toán sau khi người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản và thông báo bằng văn bản về nơi lưu trữ tài liệu kế toán cho cơ quan thuế nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin của cơ quan thuế (khoản 5 Điều 63 Nghị định 252).

Bổ sung quy định các biện pháp thu thập, xác minh thông tin của cơ quan thuế (khoản 8 Điều 63 Nghị định 252).

Bổ sung quy định về trình tự, biện pháp thu thập và xác minh thông tin của cơ quan thuế, đồng thời quy định rõ thẩm quyền ban hành quyết định thu thập, xác minh thông tin trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế; bổ sung cơ chế xử lý vi phạm: các cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định (khoản 9 Điều 63 Nghị định 252).

Quy định trên góp phần tăng cường tính tuân thủ, nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin và bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các cam kết quốc tế về thuế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện trao đổi thông tin theo điều ước quốc tế về thuế và tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu (khoản 10 Điều 63 Nghị định 252).

Các quy định nêu trên đã hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền tiếp cận thông tin của cơ quan thuế, mở rộng trách nhiệm cung cấp, lưu giữ và chia sẻ thông tin của người nộp thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện trao đổi thông tin theo yêu cầu và đáp ứng các tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế./.

Văn Tuấn
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Cục Thuế tỉnh thành trao đổi thông tin Nghị định thuế 252 Thông tư 90/2026 quản lý thuế điện tử chủ sở hữu pháp lý minh bạch thuế quốc tế

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