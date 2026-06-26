Hải quan Việt Nam - Lào: Thắt chặt hợp tác điều tra chống buôn lậu
|Thu ngân sách hơn 12.147 tỷ đồng nhờ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho các container chè xuất khẩu phải tái nhập tại Hải Phòng Thực thi Nghị định 153: Gỡ điểm nghẽn địa bàn hải quan, nâng hiệu quả phòng, chống buôn lậu
Đây là hoạt động hợp tác thường niên được triển khai trong khuôn khổ Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào về trao đổi thông tin và hỗ trợ điều tra trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và gian lận thương mại, được ký kết từ năm 2014.
|
Lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu của Hải quan Việt Nam - Lào ký kết hợp tác. Ảnh: HQ
Hội nghị do lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu của Hải quan hai nước đồng chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo văn phòng, các phòng chuyên môn, đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị hải quan khu vực của hai bên.
Tại hội nghị, Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã trao đổi toàn diện về kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua; đồng thời rà soát, đánh giá việc triển khai các nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ kể từ Hội nghị năm 2025.
Điểm nhấn của hội nghị là việc hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan và hỗ trợ điều tra theo hướng nhanh hơn, thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi.
Hai bên cũng tập trung trao đổi nhiều chuyên đề trọng tâm như: hợp tác chống buôn lậu đối với hàng hóa có nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tình hình vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới tại khu vực miền Bắc và miền Trung; đánh giá hiệu quả phối hợp trực tiếp tại các cặp cửa khẩu Việt Nam - Lào và nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.
|
Đáng chú ý, Hải quan hai nước đã rà soát, cập nhật danh sách đầu mối liên lạc nhằm tăng cường khả năng phối hợp kiểm soát các lô hàng có nguy cơ cao tại khu vực biên giới, qua đó nâng cao năng lực phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay từ sớm.
Hải quan hai nước, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Thống nhất tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu năm 2027 sẽ được tổ chức tại Lào.