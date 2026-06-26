Thu ngân sách hơn 12.147 tỷ đồng nhờ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thông quan hàng hóa và thu ngân sách tăng trưởng 2 con số

Ngày 25/6/2026, tại Sơn La, Chi cục Hải quan khu vực X tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Trong đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nguồn thu.

Tính đến ngày 15/6/2026, Chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan cho 610 doanh nghiệp, tăng gần 100 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng kim ngạch đạt 9,769 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ.

Trao Giấy khen của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: CTV

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 18.506 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ thu là trọng tâm, đơn vị đã chủ động rà soát nguồn thu, tăng cường quản lý địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn.

Kết quả đến ngày 15/6, số thu ngân sách nhà nước đạt 12.147,2 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2025; đạt 65,6% dự toán pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 54,9% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả quản lý nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục hoàn thành 5 cuộc kiểm tra sau thông quan, truy thu nộp ngân sách 968,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 68 vụ, với tổng số tiền 1,369 tỷ đồng.

Đồng thời, lực lượng hải quan phối hợp phát hiện, bắt giữ 5 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 36 kg ma túy các loại cùng 1 khẩu súng và 11 viên đạn. Đặc biệt, lực lượng hải quan tham gia đấu tranh thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ thêm 23,4 kg ma túy, được Bộ Công an gửi thư khen.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Một điểm nhấn nổi bật trong kết quả 6 tháng đầu năm của Chi cục Hải quan khu vực X là thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính và chuyển đổi số theo hướng phục vụ doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Đơn vị tiếp tục triển khai Đề án giảm tỷ lệ kiểm tra hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan. Kết quả, tỷ lệ tờ khai luồng xanh đạt 82,9%, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ luồng vàng đạt 15,6%, luồng đỏ duy trì ở mức thấp 1,5%, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Song song với đó, Chi cục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thông qua nhiều công cụ hỗ trợ nghiệp vụ và tương tác trực tuyến với doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 165.815 lượt thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến; tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 89%.

Chi cục cũng ký kết biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Sơn La, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; bám sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tác động của chính sách điều hành đến hoạt động xuất nhập khẩu để chủ động giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, xây dựng dự toán năm 2027 sát thực tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan, ông Dương Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X khẳng định, đơn vị sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình hành động và quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.