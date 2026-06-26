Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X:

Thu ngân sách hơn 12.147 tỷ đồng nhờ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

11:09 | 26/06/2026
(TBTCO) - Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực X đã đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, thu ngân sách đạt hơn 12.147 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng.
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Thông quan hàng hóa và thu ngân sách tăng trưởng 2 con số

Ngày 25/6/2026, tại Sơn La, Chi cục Hải quan khu vực X tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Trong đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nguồn thu.

Tính đến ngày 15/6/2026, Chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan cho 610 doanh nghiệp, tăng gần 100 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng kim ngạch đạt 9,769 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách hơn 12.147 tỷ đồng nhờ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Trao Giấy khen của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: CTV

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 18.506 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ thu là trọng tâm, đơn vị đã chủ động rà soát nguồn thu, tăng cường quản lý địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn.

Kết quả đến ngày 15/6, số thu ngân sách nhà nước đạt 12.147,2 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2025; đạt 65,6% dự toán pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 54,9% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả quản lý nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục hoàn thành 5 cuộc kiểm tra sau thông quan, truy thu nộp ngân sách 968,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 68 vụ, với tổng số tiền 1,369 tỷ đồng.

Đồng thời, lực lượng hải quan phối hợp phát hiện, bắt giữ 5 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 36 kg ma túy các loại cùng 1 khẩu súng và 11 viên đạn. Đặc biệt, lực lượng hải quan tham gia đấu tranh thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ thêm 23,4 kg ma túy, được Bộ Công an gửi thư khen.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Một điểm nhấn nổi bật trong kết quả 6 tháng đầu năm của Chi cục Hải quan khu vực X là thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính và chuyển đổi số theo hướng phục vụ doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Đơn vị tiếp tục triển khai Đề án giảm tỷ lệ kiểm tra hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan. Kết quả, tỷ lệ tờ khai luồng xanh đạt 82,9%, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ luồng vàng đạt 15,6%, luồng đỏ duy trì ở mức thấp 1,5%, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Song song với đó, Chi cục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thông qua nhiều công cụ hỗ trợ nghiệp vụ và tương tác trực tuyến với doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 165.815 lượt thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến; tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 89%.

Chi cục cũng ký kết biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Sơn La, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; bám sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tác động của chính sách điều hành đến hoạt động xuất nhập khẩu để chủ động giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, xây dựng dự toán năm 2027 sát thực tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan, ông Dương Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X khẳng định, đơn vị sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình hành động và quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Tháo gỡ vướng mắc về nhập khẩu ống nhựa chuyên dụng cho sản xuất công nghiệp

Cục Hải quan vừa có hướng dẫn gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thống nhất xử lý thủ tục đối với mặt hàng ống nhựa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ dây chuyền công nghệ trong nhà máy công nghiệp.

Trước đó, liên quan đến thủ tục kiểm tra hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa nhập khẩu sử dụng trong hệ thống dẫn hóa chất, xử lý nước, nước siêu sạch tại các nhà máy công nghiệp, doanh nghiệp phản ánh, mặc dù sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn phải thực hiện kiểm định, xin cấp giấy chứng nhận tại địa phương, dẫn đến kéo dài thời gian thông quan, phát sinh chi phí lưu kho bãi và ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất.

Ngày 28/5/2026, Bộ Xây dựng có công văn đề nghị Cục Hải quan phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định về hợp quy đối với nhóm hàng nêu trên. Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, việc áp dụng Thông tư số 10/2024/TT-BXD cần được thực hiện phù hợp với tính chất sử dụng của sản phẩm.

Cụ thể, các loại ống nhựa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ hệ thống dẫn hóa chất, xử lý nước, nước siêu sạch trong dây chuyền công nghệ của nhà máy công nghiệp, không sử dụng cho hệ thống cấp, thoát nước của công trình xây dựng, không được xác định là vật liệu xây dựng theo phạm vi điều chỉnh tương ứng.

Việc thống nhất cách hiểu và áp dụng quy định được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm ùn tắc hàng hóa tại cảng và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, đầu tư.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực X thu ngân sách chuyển đổi số cải cách hành chính hoạt động xuất nhập khẩu

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