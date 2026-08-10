Đầu tư

Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

Mai Lâm

Mai Lâm

[email protected]
16:22 | 10/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, theo các quy định hiện hành, 101/124 xã của tỉnh Tuyên Quang đã được hưởng ưu đãi đầu tư do thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn. Trong đó, 87 xã được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư.
aa

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, liên quan đến đề nghị có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tỉnh Tuyên Quang với vị thế là “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, thu hút đầu tư, phát triển nông, lâm nghiệp, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư
Di tích lịch sử Đình Tân Trào tại Tuyên Quang. Ảnh minh họa: tư liệu

Theo Bộ Tài chính, về chính sách ưu đãi đầu tư, Điều 14 và Điều 15 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Điều 22 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó quy định cụ thể về địa bàn ưu đãi đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 9/1/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2026 - 2030, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 87/124 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 14/124 xã thuộc diện khó khăn.

Như vậy, tổng cộng 101/124 xã của tỉnh Tuyên Quang đã được hưởng ưu đãi đầu tư do có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn, trong đó 87 xã được hưởng ưu đãi ở mức độ cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu các quy định tại Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP để xác định trường hợp hưởng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng dự án triển khai trên địa bàn các xã nêu trên.

Đối với kiến nghị về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, Bộ Tài chính cho biết đã có Báo cáo số 476/BC-BTC ngày 24/6/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá một số cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương trong thời gian vừa qua.

Theo đó, Bộ Tài chính đã báo cáo và kiến nghị về các cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng cho các địa phương theo 4 nhóm, gồm: các cơ chế, chính sách đã được luật hóa; các cơ chế, chính sách đề nghị dừng thực hiện; các cơ chế, chính sách nghiên cứu, sửa đổi hoặc luật hóa và các cơ chế, chính sách cần tiếp tục thực hiện và đánh giá tổng thể.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động phối hợp với các bộ chủ trì rà soát, làm rõ các chính sách đặc thù, đặc biệt là những chính sách chưa được quy định trong pháp luật và cần được áp dụng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, tỉnh cần đánh giá đầy đủ, toàn diện các tác động kinh tế - xã hội trên địa bàn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Mai Lâm
Từ khóa:
tuyên quang trả lời kiến nghị cử tri thủ đô kháng chiến ưu đãi đầu tư

Bài liên quan

Doanh nghiệp cần làm rõ phương thức chuyển quyền, chuyển giao dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư

Doanh nghiệp cần làm rõ phương thức chuyển quyền, chuyển giao dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Bộ Tài chính: Tăng dư địa bình ổn giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Tăng mức đầu tư dự án đường sắt: Giữ an toàn nợ công từ khâu thiết kế vốn

Tăng mức đầu tư dự án đường sắt: Giữ an toàn nợ công từ khâu thiết kế vốn

(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sáng 12/8, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ phần chi phí tăng thêm, kiểm soát chặt sơ bộ tổng mức đầu tư, giới hạn nghĩa vụ của ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn nợ công quốc gia.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Địa phương phải tập trung nguồn lực cho dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Địa phương phải tập trung nguồn lực cho dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

(TBTCO) - Sáng 12/8, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã làm rõ nhiều nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Loạt cao tốc Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ chạy nước rút về đích năm 2026

Loạt cao tốc Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ chạy nước rút về đích năm 2026

(TBTCO) - Ba dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và Cao Lãnh - An Hữu tại Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cần tăng tốc thi công để có thể hoàn thành theo kế hoạch trong năm 2026.
Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

Dự án Vành đai 5: Đề nghị không thu hồi đất khi chưa rõ nguồn vốn

(TBTCO) - Góp ý về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, nhiều đại biểu quan tâm đến quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch hoàn chỉnh, trong khi giai đoạn 2026 - 2030 mới ưu tiên đầu tư khoảng 116 km.
Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác phát triển ngành cà phê bền vững

Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác phát triển ngành cà phê bền vững

(TBTCO) - Việt Nam và Uganda tăng cường hợp tác phát triển cà phê bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị chuỗi và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Miền Trung mở đường lên cửa khẩu

Miền Trung mở đường lên cửa khẩu

(TBTCO) - Hành lang kinh tế Đông - Tây được thiết lập tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng sẽ phát huy hiệu quả tích cực hơn với loạt dự án hạ tầng giao thông vốn đầu tư lớn đang được khẩn trương đầu tư, như Vinh - Thanh Thủy, Cầu Treo - Vũng Áng, La Lay - Hòn La; Cam Lộ - Lao Bảo, Quốc lộ 14D.
Áp lực gia tăng, Quảng Trị đặt kỳ vọng vào các dự án động lực

Áp lực gia tăng, Quảng Trị đặt kỳ vọng vào các dự án động lực

(TBTCO) - Mức tăng GRDP 8,1% trong nửa đầu năm đặt Quảng Trị đứng trước áp lực tăng tốc mạnh trong những tháng tiếp theo để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% cả năm 2026. Trong đó, kỳ vọng được đặt vào các dự án năng lượng, công nghiệp, hạ tầng và logistics.
Hà Nội thông qua dự án khu phức hợp y tế 14.229 tỷ đồng

Hà Nội thông qua dự án khu phức hợp y tế 14.229 tỷ đồng

(TBTCO) - Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội được HĐND TP. Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với sơ bộ tổng mức đầu tư 14.229 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ