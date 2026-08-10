Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, liên quan đến đề nghị có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tỉnh Tuyên Quang với vị thế là “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, thu hút đầu tư, phát triển nông, lâm nghiệp, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Di tích lịch sử Đình Tân Trào tại Tuyên Quang. Ảnh minh họa: tư liệu

Theo Bộ Tài chính, về chính sách ưu đãi đầu tư, Điều 14 và Điều 15 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Điều 22 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó quy định cụ thể về địa bàn ưu đãi đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 9/1/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III, giai đoạn 2026 - 2030, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 87/124 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 14/124 xã thuộc diện khó khăn.

Như vậy, tổng cộng 101/124 xã của tỉnh Tuyên Quang đã được hưởng ưu đãi đầu tư do có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn, trong đó 87 xã được hưởng ưu đãi ở mức độ cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu các quy định tại Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP để xác định trường hợp hưởng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng dự án triển khai trên địa bàn các xã nêu trên.

Đối với kiến nghị về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, Bộ Tài chính cho biết đã có Báo cáo số 476/BC-BTC ngày 24/6/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá một số cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương trong thời gian vừa qua.

Theo đó, Bộ Tài chính đã báo cáo và kiến nghị về các cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng cho các địa phương theo 4 nhóm, gồm: các cơ chế, chính sách đã được luật hóa; các cơ chế, chính sách đề nghị dừng thực hiện; các cơ chế, chính sách nghiên cứu, sửa đổi hoặc luật hóa và các cơ chế, chính sách cần tiếp tục thực hiện và đánh giá tổng thể.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động phối hợp với các bộ chủ trì rà soát, làm rõ các chính sách đặc thù, đặc biệt là những chính sách chưa được quy định trong pháp luật và cần được áp dụng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, tỉnh cần đánh giá đầy đủ, toàn diện các tác động kinh tế - xã hội trên địa bàn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.