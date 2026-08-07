Đầu tư

Trong vòng 1 tuần, Gia Lai thu hút 2 dự án FDI vốn hơn 139 triệu USD

Sơn Thuận

Sơn Thuận

21:42 | 07/08/2026
(TBTCO) - Chỉ trong tuần đầu tháng 8/2026, tỉnh Gia Lai thu hút được 2 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) từ Singapore với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng (tương đương 139,04 triệu USD). Lũy kế trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 5 dự án FDI với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng.
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Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 1/8 đến ngày 6/8/2026, toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 3.793 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tuần, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 2 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng (tương đương 139,04 triệu USD).

Theo đó, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai được phê duyệt là chủ đầu tư 2 dự án tại xã Pờ Tó, gồm dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, vốn đầu tư 515 tỷ đồng (tương đương 19,81 triệu USD) và dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao có vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng (tương đương 119,23 triệu USD). Cả 2 dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý I/2028.

dự án của Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai được tỉnh Gia Lai phê duyệt chỉ sau trong vòng 4 tháng sau khi ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra hiện trường triển kha
Dự án của Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai được tỉnh Gia Lai phê duyệt chỉ trong vòng 4 tháng. Ảnh: Kim Loan.

Theo ông Liu Bo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Muyuan Việt Nam, doanh nghiệp sẽ phấn đấu khởi công cả 2 dự án trên vào ngày 11/10/2026 nếu được chính quyền Gia Lai ủng hộ đẩy nhanh các thủ tục cần thiết.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Singapore. Bên cạnh xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai cũng đang tiến tới xây dựng nhà máy chế biết thịt xuất khẩu tại địa phương trong vài năm tới nhằm khép kín chuỗi giá trị.

Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 184 dự án (tăng 8,24% so với kế hoạch), với tổng vốn đăng ký đầu tư 174.484,77 tỷ đồng; tăng 48,39% về số dự án thu hút đầu tư mới và 203,53% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, 179 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 170.553,42 tỷ đồng; 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.931,35 tỷ đồng (tương đương 151,21 triệu USD).

Ngoài 2 dự án trên, 3 dự án FDI còn lại bao gồm dự án Nhà máy gỗ nội ngoại thất Gainshine Việt Nam với vốn đầu tư 315,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Quốc tế Lehome (Hồng Kông, Trung Quốc); dự án Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo và sản xuất phần mềm, vốn đầu tư 250 triệu đồng của Công ty TNHH AM Group (Hàn Quốc); dự án Blissly Vegan Restaurant and Café của METHWANI MUKESH SHEWARAM (500 triệu đồng)./.

Sơn Thuận
Từ khóa:
gia lai vốn fdi

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