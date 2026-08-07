Thuế tỉnh Nghệ An ứng dụng “quản trị thuế thông minh” và trí tuệ nhân tạo vào chống gian lận thuế

Thuế tỉnh Nghệ An vừa cho biết, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 18.818 tỷ đồng, đạt 88% dự toán pháp lệnh, tăng 30% so với cùng kỳ thực hiện.

Đáng chú ý, có tới 11/16 khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu tốt. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt trên 7.600 tỷ đồng, bằng 123% dự toán, tăng 46% so với cùng kỳ thực hiện; thu phí, lệ phí đạt 11.214 tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ thực hiện.

Thuế tỉnh Nghệ An họp giao ban bàn giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: TNA

Điều quan trọng hơn nữa là số thu, nộp ngân sách từ khu vực sản xuất, kinh doanh có mức tăng trưởng khá. Trong đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách đạt 5.821 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ thực hiện. Đóng góp nguồn thu quan trọng ở khu vực này là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bia, sữa…

Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách đạt 645 tỷ đồng, bằng 104% dự toán, bằng 200% so với cùng kỳ thực hiện.

Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có số nộp ngân sách lớn điển hình như: Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 51 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng tăng 35 tỷ đồng. Đặc biệt, một số đơn vị có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn trong khi cùng kỳ không phát sinh hoặc nộp ít như: Merry & Luxshare Nghệ An nộp 78 tỷ đồng, Luxshare - ICT Nghệ An nộp 65 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn.

Đặc biệt, những tháng đầu năm, thị trưởng bất động sản trên địa bàn sôi động trở lại kéo theo số thuế thu nhập cá nhân nộp 7 tháng có mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 1.295 tỷ đồng, bằng 96% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ thực hiện. Riêng thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh bất động sản nộp tăng 41%.

Để bảo vệ nguồn thu ngân sách, công tác kiểm tra, chống thất thu thuế được Thuế tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt. Chỉ riêng trong tháng 7, Thuế tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 125 cuộc kiểm tra, truy thu và xử phạt gần 30 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đã hoàn thành 272 cuộc, truy thu, hoàn, xử phạt 74,5 tỷ đồng, giảm lỗ 524,8 tỷ đồng.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết, đơn vị xác định mục tiêu xuyên suốt là hiện đại hóa công tác quản lý dựa trên nền tảng công nghệ số. Theo đó, việc ứng dụng “Quản trị thuế thông minh 36o độ” và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được đơn vị đẩy mạnh để phân tích dữ liệu lớn, nhận diện rủi ro sớm và ngăn chặn các hành vi gian lận hóa đơn, trốn thuế./.