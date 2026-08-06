Thuế tỉnh Khánh Hòa đối thoại cởi mở, giúp doanh nghiệp nắm bắt dòng chảy chính sách

Ngay từ sáng sớm, hội trường đã chật kín chỗ ngồi bởi sự có mặt của hàng trăm đại biểu là lãnh đạo, đại diện và kế toán của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Điều này cho thấy sức hút và tầm quan trọng đặc biệt của hội nghị, khi hàng loạt chính sách thuế vừa chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Người nộp thuế tham gia đối thoại chính sách với Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Kim Thái Linh - Phó Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa khẳng định, ngành Thuế luôn đặt người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu lớn nhất của buổi đối thoại là kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, giúp doanh nghiệp nắm bắt dòng chảy chính sách một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Chương trình được thiết kế khoa học, đi thẳng vào những vấn đề mang tính thời sự mà doanh nghiệp đang đặc biệt quan tâm thông qua 4 chuyên đề cốt lõi.

Một là, bức tranh toàn cảnh về Luật Quản lý thuế 2025, với nội dung chính là những lưu ý mang tính thực tiễn cao về các văn bản vừa được ban hành, giúp doanh nghiệp tránh được những sai sót không đáng có trong quá trình thực hiện pháp luật.

Hai là, “cận cảnh” Luật Thuế Thu nhập cá nhân mới, với những điểm mới, những thay đổi quan trọng trong văn bản hướng dẫn thi hành.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa giải đáp về chính sách thuế.

Ba là, quản trị rủi ro hóa đơn điện tử. Thuế tỉnh Khánh Hòa đã lưu ý về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ và tự bảo vệ mình trước các rủi ro pháp lý.

Bốn là, làn sóng công nghệ AI trong ngành kế toán. Tại chuyên đề này, Tập đoàn Misa đã chia sẻ các giải pháp đột phá khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tài chính, kế toán thuế, giúp người nộp thuế tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng suất lao động.

Điểm nhấn làm nên thành công và sự khác biệt của hội nghị đợt này chính là phần đối thoại trực tiếp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, không còn khoảng cách giữa “cơ quan quản lý” và “người nộp thuế”. Hội trường đối thoại nóng lên bởi những câu hỏi, những chia sẻ từ thực tế “muôn hình vạn trạng” của người nộp thuế.

Nhờ đổi mới trong khâu tổ chức - ứng dụng công nghệ quét mã QR để tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị từ trước, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị chu đáo. Các câu hỏi liên quan đến quản lý thuế, xử lý hóa đơn điện tử sai sót hay chế tài xử phạt khi chậm nộp tờ khai…, đều được phản hồi, giải đáp một cách rõ ràng và mang tính giải pháp hiệu quả.

Đối với một số câu hỏi mang tính riêng lẻ, Thuế tỉnh Khánh Hòa sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, để doanh nghiệp cung cấp bổ sung tài liệu và được giải đáp kịp thời. Với những nội dung còn chưa thống nhất về mặt chính sách, Thuế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và báo cáo cấp có thẩm quyền để có văn bản hướng dẫn chung.

Sự thẳng thắn, không né tránh của cơ quan thuế tại hội nghị đối thoại đã nhận được sự đồng thuận lớn từ phía doanh nghiệp.

Thành công của Hội nghị đối thoại đợt 2 năm 2026 một lần nữa khẳng định bước đi vững chắc và quyết liệt của Thuế tỉnh Khánh Hòa trong công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Sự thấu hiểu và đồng hành này chính là niềm tin và sức mạnh để cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn bứt phá mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng đất xứ Trầm Hương./.