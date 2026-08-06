Thu nộp ngân sách hơn 114 tỷ đồng từ xử lý vi phạm về hải quan trong một tháng

Theo Cục Hải quan, trong tháng 7/2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Dù số vụ việc giảm 492 vụ so với tháng trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Cán bộ hải quan phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ. Ảnh: HQKV17

Trong đó, nổi lên hiện tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới với 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự. Hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục gia tăng, không chỉ trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, mà còn mở rộng sang các tuyến biển qua Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.

Lực lượng Hải quan đã phát hiện 24 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả và sở hữu trí tuệ, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trước thực tế này, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan cho biết thêm, thống kê từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.995 vụ vi phạm, tăng 205 vụ (11,4%) so với cùng kỳ năm 2025. Trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 2.054 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan điều tra 17 vụ, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số thu ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, gồm tiền phạt, tiền ấn định thuế và tiền bán hàng tịch thu, đạt 114,2 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2025.