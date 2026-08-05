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Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:19 | 05/08/2026
(TBTCO) - Sáng 5/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước nâng thêm 25 đồng, lên 25.405 đồng/USD, tiếp tục lập mức cao mới, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng vẫn thấp hơn tỷ giá trần trên 200 đồng. Chỉ số DXY nhích 0,03% lên 99,88 điểm khi nhà đầu tư theo dõi triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và chờ báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào thứ Sáu.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (5/8), tỷ giá trung tâm công bố ở mức 25.405 đồng/USD, tiếp đà tăng mạnh 25 đồng, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.134,75 - 26.675,25 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.110 VND/USD, qua đó, nới rộng tỷ giá bán USD với các ngân hàng thương mại lên mức 350 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 5/8 cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến ngược chiều với đà tăng tỷ giá trung tâm, chiều bán USD nới rộng trên 200 đồng so với tỷ giá trần.

Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.050 - 26.460 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, giá USD ở mức 26.080 - 26.460 VND/USD, cũng giảm 5 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 5/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP cũng nối dài xu hướng đi lên. Tại Vietcombank, bảng Anh được giao dịch ở mức 34.428,89 - 35.890,45 VND/GBP (mua vào - bán ra), tăng 60,01 đồng ở chiều mua và 62,57 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, BIDV niêm yết 34.689 - 35.994 VND/GBP, tăng 66 đồng và 68 đồng.

So với các ngoại tệ chủ chốt khác, GBP ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong phiên, cho thấy đồng bảng Anh tiếp tục được hỗ trợ trên thị trường.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp, tăng nhẹ 0,03% lên 99,88 điểm.

Giá dầu thế giới phục hồi nhẹ sau khi lao dốc hơn 5% trong phiên trước. Dầu thô WTI giao dịch quanh ngưỡng 76 USD/thùng trong phiên châu Á ngày thứ Tư.

Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn chịu áp lực khi triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran ngày càng tích cực, làm gia tăng kỳ vọng eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới - sẽ sớm được mở lại.

Theo các quan chức Qatar, một đề xuất thỏa thuận tạm thời đã được xây dựng và cả Washington lẫn Tehran đều phát tín hiệu đạt được những bước tiến đáng kể trong đàm phán. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng các kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, để tạo điều kiện cho đối thoại, đồng thời tiếp tục kêu gọi khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần 5 tháng sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao đã kéo giá dầu xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần, qua đó, làm dịu áp lực lạm phát và giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Đồng USD vì thế cũng suy yếu, khi nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn giảm bớt.

Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật (JPY) nhận được lực hỗ trợ sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 15 - 16/6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy Hội đồng đã bỏ phiếu 7 - 1 để nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính sách lên khoảng 1% - mức cao nhất kể từ năm 1995.

Quyết định này phản ánh lo ngại lạm phát gia tăng tại Nhật Bản. Cùng với đợt can thiệp phối hợp gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm ổn định thị trường ngoại hối, triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng yên.

Tuy nhiên, dư địa tăng của JPY vẫn bị hạn chế bởi khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, vẫn ở mức cao. Chênh lệch này tiếp tục khuyến khích hoạt động carry trade (khi nhà đầu tư vay đồng yên với chi phí thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn), qua đó hỗ trợ cặp tỷ giá USD/JPY.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, tâm điểm của thị trường vẫn là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ được công bố vào thứ Sáu, yếu tố có thể định hướng kỳ vọng chính sách của Fed và quyết định xu hướng tiếp theo của đồng USD./.

Ánh Tuyết
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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80