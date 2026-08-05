Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế

Việt Dũng

Việt Dũng

[email protected]
09:22 | 05/08/2026
(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, trong đó tập trung rà soát 100% cá nhân chưa nộp hồ sơ quyết toán, chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.
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Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

Theo đó, các đơn vị được giao khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung để rà soát 100% cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp. Đồng thời thông báo, hỗ trợ và đôn đốc toàn bộ cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán các năm 2023, 2024 và 2025.

Thuế TP. Hồ Chí Minh chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế
Cán bộ Thuế Cơ sở 26, Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế kê khai thông tin. Ảnh: Việt Dũng.

Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị hướng dẫn 100% cá nhân có số thuế phải nộp thêm cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp hồ sơ quyết toán; phối hợp với các tổ chức trả thu nhập nhằm kịp thời cung cấp thông tin, hạn chế phát sinh tiền chậm nộp và xử phạt do nộp hồ sơ quá thời hạn.

Một nội dung trọng tâm khác là chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế người phụ thuộc. Cơ quan Thuế yêu cầu rà soát toàn bộ người phụ thuộc đã kê khai giảm trừ gia cảnh nhưng chưa đăng ký mã số thuế; yêu cầu tổ chức trả thu nhập và người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

Đáng chú ý, Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% số người phụ thuộc chưa được cập nhật hoặc có sai lệch thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân so với thời điểm ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tiếp nhận và xử lý 100% phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trên các ứng dụng điện tử của ngành Thuế, bảo đảm phản hồi đúng thời hạn, không để tồn đọng hồ sơ. Trường hợp phát hiện sai sót trong hồ sơ do tổ chức trả thu nhập kê khai, cơ quan Thuế sẽ chủ động phối hợp xác minh và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung, không để người nộp thuế phải nhiều lần trực tiếp đến cơ quan Thuế giải trình đối với các nội dung thuộc trách nhiệm xác minh của cơ quan quản lý và đơn vị chi trả thu nhập.

Đối với các tổ chức trả thu nhập, Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu quyết toán thuế, đặc biệt là các thông tin về mã số thuế, mã định danh cá nhân, người phụ thuộc, thu nhập chịu thuế và số thuế đã khấu trừ.

Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp kê khai sai thông tin định danh, sai người phụ thuộc hoặc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, phấn đấu giảm tối thiểu 50% số hồ sơ quyết toán phải điều chỉnh, bổ sung do sai thông tin định danh và người phụ thuộc so với kỳ quyết toán năm trước.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ định kỳ hằng quý tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Thuế TP. Hồ Chí Minh để tổng hợp, báo cáo Cục Thuế; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn./.

Việt Dũng
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