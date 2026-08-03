Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Giá heo hơi tuần qua giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục đi xuống trong tuần qua, với mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương duy trì mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 64.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Lai Châu hiện cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, sau khi giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trong tuần.

Trong khi đó, Lào Cai và Ninh Bình tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất miền Bắc khi cùng lùi về 62.000 đồng/kg.

Hiện giá thu mua heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. So với những tuần trước, mức giá 65.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện tại khu vực này, cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tuần qua chứng kiến nhiều đợt điều chỉnh giảm, đưa mặt bằng giá về dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg, từ 63.000 đồng/kg xuống còn 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là Đắk Lắk, nơi giảm mạnh nhất khu vực khi mất tới 3.000 đồng/kg, từ 63.000 đồng/kg xuống còn 60.000 đồng/kg, trở thành một trong những địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Diễn biến này cho thấy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chịu áp lực lớn về nguồn cung cũng như sức tiêu thụ trong những ngày gần đây.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng giảm khá mạnh trong tuần qua. Nếu như cuối tuần trước mặt bằng giá phổ biến ở mức 62.000 - 63.000 đồng/kg, thì đến nay đã lùi xuống còn 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Hiện Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 62.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực cũng như thấp nhất trên cả nước.

Nhìn chung, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trên thị trường heo hơi trong tuần qua khi cả 3 miền đều ghi nhận nhiều địa phương điều chỉnh giảm giá. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg./.