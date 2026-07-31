Thị trường

Vietravel Airlines tổ chức hội nghị hơn 100 đại lý tại thâm quyến, sẵn sàng khai thác đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến

16:22 | 31/07/2026
(TBTCO) - Ngày 30/7/2026, tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Vietravel Airlines tổ chức thành công Hội nghị Đại lý tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ hơn 100 đại lý hàng không, đối tác phân phối và khách mời tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi hãng chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh (SGN) và Thâm Quyến (SZX) từ ngày 15/8/2026.
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Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Chí Cường - Đại diện Thương Vụ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu; Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines; đại diện Tổng Đại lý (GSA); các đại lý hàng không, công ty lữ hành, đối tác chiến lược và cơ quan báo chí tại Trung Quốc. Không chỉ là hoạt động giới thiệu đường bay, hội nghị là diễn đàn kết nối thương mại, cập nhật chính sách bán và tăng cường phối hợp với hệ thống phân phối địa phương nhằm đưa sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và nhất quán.

Một đường bay, mở ngàn kết nối giữa Việt Nam và Greater Bay Area

Vietravel Airlines nhận định TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến là đường bay chiến lược giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu giao thương, đầu tư, du lịch, thăm thân, tham dự hội chợ và tìm kiếm nguồn hàng giữa hai thị trường. Thay vì chỉ kết nối hai thành phố, đường bay được định vị là cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và Thâm Quyến - cửa ngõ của Greater Bay Area (GBA), vùng kinh tế - công nghệ - sản xuất - thương mại năng động hàng đầu Trung Quốc. Từ Thâm Quyến, hành khách có thể thuận tiện tiếp cận các trung tâm lân cận như Quảng Châu, Hong Kong và các đô thị trong khu vực GBA.

Ở chiều ngược lại, TP. Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến du lịch và giao thương quan trọng, mà còn là cửa ngõ để du khách Trung Quốc mở rộng hành trình khám phá Việt Nam, tiếp cận các điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội thông qua mạng bay và hệ sinh thái du lịch - dịch vụ của Vietravel Airlines cùng các đối tác.

Theo kế hoạch khai thác, đường bay TP. Hồ Chí Minh – Thâm Quyến – TP. Hồ Chí Minh có thời gian bay khoảng 2 giờ 50 phút. Khung giờ bay tối và sáng sớm giúp tối ưu lịch trình, đặc biệt phù hợp với khách công vụ, khách đi hội chợ, sourcing và khách đoàn. Sản phẩm được xây dựng theo định hướng “bay thẳng - giá dễ tiếp cận - dịch vụ rõ ràng”, mang đến lựa chọn thuận tiện cho hành khách thay vì phải di chuyển vòng qua các cửa ngõ khác.

Đánh giá về tiềm năng thị trường, đại diện Vietravel Airlines cho biết năm 2025 ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ của trao đổi thương mại và du lịch hai chiều. Nguồn khách đa dạng từ GBA tạo nền tảng thị trường cho một sản phẩm bay trực tiếp, linh hoạt và có mức chi phí hợp lý. Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thương Vụ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đánh giá cao nỗ lực mở rộng mạng bay quốc tế của Vietravel Airlines, đồng thời nhấn mạnh đường bay mới sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu giữa hai nước.

Vietravel Airlines tổ chức hội nghị hơn 100 đại lý tại thâm quyến, sẵn sàng khai thác đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến
Sự kiện thu hút được nhiều sự quan tâm từ các đối tác tiềm năng

Về phía Vietravel Airlines, đại diện Ban Lãnh đạo hãng chia sẻ: “Vietravel Airlines trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan, ban ngành hai nước, cùng sự đồng hành của hệ thống đại lý và đối tác tại Thâm Quyến. Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai trung tâm kinh tế, mà còn mở rộng kết nối Việt Nam với Greater Bay Area và du khách Trung Quốc với nhiều điểm đến tại Việt Nam. Với sản phẩm bay thẳng, mức giá dễ tiếp cận và dịch vụ rõ ràng, chúng tôi kỳ vọng mang đến thêm một lựa chọn hiệu quả cho cộng đồng doanh nhân, khách du lịch và người dân hai nước.”

Việc đưa đường bay vào khai thác trong tháng 8/2026 cũng tạo thêm năng lực kết nối trước chuỗi hoạt động APEC 2026 tại Trung Quốc; trong đó Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến được tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11/2026.

Chính thức ra mắt Tổng Đại lý (GSA) tại thị trường Thâm Quyến

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Vietravel Airlines tiến hành nghi thức ký kết hợp tác chiến lược và chính thức ra mắt Tổng Đại lý (GSA) tại thị trường Thâm Quyến - Shenzhen Chanxiaoming Network Technology Co., Ltd.

Với kinh nghiệm thị trường và mạng lưới phân phối tại địa phương, GSA sẽ phối hợp cùng Vietravel Airlines triển khai hoạt động bán, cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ đại lý và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng tại Trung Quốc. Mô hình hợp tác này giúp hãng tăng tốc tiếp cận thị trường, đồng thời bảo đảm thông tin về lịch bay, giá vé, chính sách hành lý, chương trình bán và dịch vụ được truyền tải thống nhất.

Vietravel Airlines tổ chức hội nghị hơn 100 đại lý tại thâm quyến, sẵn sàng khai thác đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến
Vietravel Airlines chính thức ra mắt Tổng Đại lý khu vực phía Nam Trung Quốc

Sự kiện Hội nghị Đại lý tại Thâm Quyến khẳng định quyết tâm của Vietravel Airlines trong việc mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường hiện diện tại thị trường Trung Quốc. Trên nền tảng đường bay TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến, hãng hướng tới xây dựng hành lang kết nối hai chiều: đưa khách từ Thâm Quyến và Greater Bay Area đến TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành du lịch trọng điểm của Việt Nam; đồng thời mở thêm cơ hội để hành khách Việt Nam tiếp cận các trung tâm công nghệ, sản xuất, thương mại và du lịch tại Trung Quốc.

Đây cũng là cơ sở để Vietravel Airlines tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến khả năng mở rộng mạng đường bay tới các điểm đến tiềm năng khác tại Trung Quốc như Trùng Khánh, Côn Minh, Hàng Châu, Nam Kinh... trong thời gian tới. Việc đưa đường bay TP. Hồ Chí Minh – Thâm Quyến vào khai thác không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt giữa hai thị trường, mà còn là một bước đi trong định hướng dài hạn của Vietravel Airlines nhằm từng bước mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng hiện diện tại các thị trường trọng điểm và nâng cao năng lực kết nối Việt Nam với khu vực.

Vietravel Airlines tổ chức hội nghị hơn 100 đại lý tại thâm quyến, sẵn sàng khai thác đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Thâm Quyến
Vietravel Airlines công bố chính thức khai thác đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Thâm Quyến từ 15/8/2026

Trong giai đoạn hãng chuẩn bị chuyển đổi thương hiệu, việc phát triển các đường bay quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc tái định vị hình ảnh Vietravel Airlines theo hướng hiện đại, năng động và có năng lực cạnh tranh cao hơn, đồng thời tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô mạng bay, hệ sinh thái sản phẩm và trải nghiệm khách hàng được nâng tầm.

Quỳnh Như
Từ khóa:
Vietravel Airlines t&t group đường bay Thâm Quyến hàng không

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