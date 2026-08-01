Thuế - Hải quan

Hải quan hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng bán vào khu phi thuế quan

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:53 | 01/08/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai thống nhất hướng dẫn của Bộ Tài chính về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế bán vào khu phi thuế quan.
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Hải quan hướng dẫn thuế TTĐB đối với hàng bán vào khu phi thuế quan
Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Ảnh: HQQN

Ngày 31/7, Cục Hải quan ban hành Công văn số 19677/CHQ-NVTHQ gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) áp dụng cho hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế do doanh nghiệp thương mại bán ra.

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực căn cứ Công văn số 11086/BTC-CST (ngày 27/7/2026) của Bộ Tài chính để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của Luật Thuế TTĐB số 66/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Luật Thuế TTĐB đã bãi bỏ quy định không chịu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và hàng hóa mua bán giữa các khu phi thuế quan. Theo đó, từ ngày 1/1/2026, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB đưa vào khu phi thuế quan áp dụng chính sách thuế tương tự hàng hóa tiêu dùng trong nội địa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể việc xác định người nộp thuế trong từng trường hợp.

Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan là người nộp thuế TTĐB.

Đối với hàng hóa mua trực tiếp từ doanh nghiệp sản xuất, gia công trong nước, doanh nghiệp sản xuất, gia công là người có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Riêng trường hợp hàng hóa được mua từ doanh nghiệp thương mại, không phân biệt là hàng nhập khẩu hay hàng sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu đầu tiên hoặc nhà sản xuất bán ra là người nộp thuế TTĐB. Các doanh nghiệp thương mại ở các khâu mua bán tiếp theo không phải kê khai, nộp thuế TTĐB, kể cả khi bán hàng vào khu phi thuế quan.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan cũng không phải kê khai, nộp thuế TTĐB khi mua hàng hóa chịu thuế từ thị trường trong nước nếu hàng hóa đó đã được kê khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu hoặc khâu sản xuất bán ra. Quy định này nhằm tránh phát sinh nghĩa vụ thuế nhiều lần đối với cùng một hàng hóa.

Lý giải về việc điều chỉnh chính sách, Bộ Tài chính cho biết, mục tiêu của chính sách thuế TTĐB là điều tiết tiêu dùng đối với các hàng hóa cần hạn chế sử dụng. Do đó, việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB đưa vào khu phi thuế quan tương tự hàng hóa tiêu dùng trong nội địa sẽ góp phần mở rộng cơ sở thuế, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của chính sách thuế.

Các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, gia công và doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khuyến nghị rà soát quy trình mua bán, chứng từ và việc kê khai thuế để xác định đúng chủ thể thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.
Song Linh
Từ khóa:
thuế tiêu thụ đặc biệt khu phi thuế quan Chính sách Thuế TTĐB nghĩa vụ thuế TTĐB doanh nghiệp thương mại

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