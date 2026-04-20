Tài chính

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Dương An

15:32 | 20/04/2026
Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Giao Chính phủ để chính sách thuế theo kịp biến động kinh tế

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày phiên họp.

Theo Chính phủ, quy định mới này nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp. Quy định này được đề xuất trên cơ sở đã đánh giá tác động, cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay.

Đồng thời, dự thảo Luật cũng sửa đổi nội dung tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Chính phủ đề nghị Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, trừ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban nhất trí với phạm vi sửa đổi của Dự án Luật như đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, Uỷ ban cũng đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật thuế để trình ngay Quốc hội tại kỳ họp thứ Nhất xem xét, quyết định sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định đối với các nội dung thường xuyên biến động, các nội dung đã giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định hoặc điều chỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các luật về thuế. Qua đó, tạo căn cứ pháp lý để Chính phủ linh hoạt, kịp thời trong ban hành, điều chỉnh các chính sách về thuế, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, nhất là mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

Lưu ý nguy cơ xe điện giá rẻ từ nước ngoài thâm nhập mạnh vào Việt Nam

Cho ý kiến thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cần đánh giá kỹ hơn tác động từ góc độ cạnh tranh thị trường, nhất là ứng phó nguy cơ xe điện giá rẻ từ nước ngoài thâm nhập mạnh vào Việt Nam khi chính sách thuế tiếp tục được ưu đãi. Việc này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ để vừa khuyến khích chuyển đổi xanh, vừa bảo đảm sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể. Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp.

Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc sửa đổi lần này tập trung vào 4 luật thuế lớn, nhằm tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động điều hành trong những tình huống khẩn cấp, nhất là trước những biến động bất thường của kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị và tác động trực tiếp đến giá cả, nguồn cung nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh như hiện nay, nếu không có cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì rất khó bảo đảm mục tiêu vừa tăng trưởng hai con số, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Về việc giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành. Ban đầu, cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và rủi ro đứt gãy nguồn cung, việc giao Chính phủ quyết định trong từng thời điểm sẽ phù hợp hơn, giúp phản ứng chính sách nhanh và sát thực tiễn hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp.

Liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế ưu đãi là cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển ngành công nghiệp sạch. Theo đánh giá, hầu hết các quốc gia lớn đều có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho xe điện, từ hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ trực tiếp cho người mua. Trong khi đó, tại Việt Nam, các cơ chế hỗ trợ xe điện vẫn còn rất hạn chế, gần như chưa có chính sách đủ mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình Quốc hội theo đúng quy định. Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sắp xếp, báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung này vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dương An
Từ khóa:
thu nhập cá nhân thuế tiêu thụ đặc biệt hộ kinh doanh chính sách thuế

(TBTCO) - Công tác lập và hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 đang được Kho bạc Nhà nước triển khai đúng tiến độ, đảm bảo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, các điều kiện cho kỳ báo cáo năm 2025 cũng đang được chủ động chuẩn bị, phù hợp với yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những rủi ro từ xung đột địa chính trị và áp lực lạm phát, việc giữ vững đà tăng trưởng cao của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn như đầu tư công hay tín dụng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đức Độ - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển thị trường vốn mới là chìa khóa căn cơ để củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất về phát triển vốn con người. Danh hiệu này khẳng định hiệu quả vượt trội trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia của Việt Nam.
(TBTCO) - Khi kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định, chính sách tài khóa vẫn là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng. Việc đẩy mạnh đầu tư công, kết hợp với cơ cấu chi hợp lý và điều hành thận trọng sẽ giúp kích thích tổng cầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững mà không gây áp lực lớn lên ổn định vĩ mô.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước giao 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai đấu thầu qua mạng mua 300.000 tấn gạo năm 2026 nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn nước ngoài kế hoạch 2026.
Để đồng hành cùng chiến lược quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp như VFCA không chỉ dừng lại ở một "tổ chức đoàn thể", mà còn là một "hệ sinh thái nền tảng" dẫn dắt thị trường tư vấn tài chính.
