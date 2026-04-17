Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Tại Lễ vinh danh các quốc gia có thành tích xuất sắc trong phát triển vốn con người theo Chỉ số vốn con người mở rộng (HCI+) năm 2026, tổ chức ngày 16/4 tại trụ sở WB (Washington, D.C.), ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đại diện Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về Chỉ số HCI+ trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đại diện Việt Nam đón nhận giải thưởng từ bà Mamta Murthi - Phó Chủ tịch phụ trách về nguồn lực con người của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Việc Việt Nam được vinh danh là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sự chuyển dịch tích cực của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới và thể hiện nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương trong quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Danh hiệu này đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc tối ưu hóa "tài sản" con người để phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế quốc tế, thành tích về HCI+ năm 2026 không chỉ là kết quả về giáo dục và y tế, mà còn in đậm dấu ấn của công tác quản lý tài chính nhà nước trong việc chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành kết quả thực tiễn.

Về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư từ ngân sách vào giáo dục và y tế thành tăng trưởng kinh tế thực chất tốt hơn mức trung bình quốc tế.

Về chất lượng chi tiêu công bền vững, kết quả giáo dục nổi bật với năng lực học sinh ổn định qua các kỳ đánh giá quốc tế cho thấy hiệu quả bền vững của các chính sách tài khóa trong việc ưu tiên đầu tư cho tri thức.

Về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, WB ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ về việc làm hưởng lương tại Việt Nam, phản ánh sự thành công trong việc kết nối giữa nguồn lực tài chính dành cho đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động năng suất cao. So với các quốc gia trong khu vực và cùng mức thu nhập, Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn trong việc chuyển đổi kỹ năng thành việc làm và thu nhập thực tế.

Cùng được vinh danh với Việt Nam còn có Jamaica, Kenya, Kyrgyzstan và Rwanda.

Việc được vinh danh tại HCI+ 2026 một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của chiến lược lấy con người làm trung tâm, đồng thời là minh chứng cho hiệu quả của việc phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia - yếu tố sống còn cho năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận quốc tế, mà còn là động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh mẽ chính sách tài chính, ưu tiên thu hút và quản lý hiệu quả các nguồn lực (bao gồm cả ODA và vốn vay ưu đãi) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2026 - 2030./.