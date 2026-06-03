Xã hội

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tác động thế nào đến hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí?

Mai Lâm

Mai Lâm

[email protected]
14:12 | 03/06/2026
(TBTCO) - Với nhiều quy định mới về cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu và hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại.
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Ngày 12/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành, kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; phát huy nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh mới.

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tác động thế nào đến hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí?
Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan báo chí trong việc tiếp cận, khai thác và cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại. Ảnh minh họa.

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP cập nhật các yêu cầu mới của thực tiễn và tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

So với quy định trước đây, Nghị định lần này có một số nội dung điều chỉnh và bổ sung đáng chú ý như: bổ sung quy định về hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng; sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nguồn cung cấp thông tin và phương thức cung cấp thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, linh hoạt, rõ ràng và phù hợp hơn với thực tiễn triển khai.

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại; bổ sung quy định về khuyến khích, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động thông tin đối ngoại. Đồng thời, cập nhật lại phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành theo cơ cấu tổ chức hiện hành, đồng thời sắp xếp lại một số nội dung quy định để bảo đảm tính rõ ràng, tránh trùng lặp.

Trên cơ sở đó, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan báo chí trong việc tiếp cận, khai thác và cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại. Các quy định về nguồn cung cấp thông tin, phương thức cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, đồng bộ và phù hợp với môi trường truyền thông số.

Đồng thời, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan báo chí chủ động triển khai các hình thức truyền thông đa nền tảng, phát triển sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ, tăng cường ứng dụng nền tảng số và mở rộng hợp tác với các cơ quan truyền thông quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Để triển khai hiệu quả Nghị định số 148/2026/NĐ-CP, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật kế hoạch và cơ chế phối hợp trong tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với các quy định mới.

Trong đó, cần chú trọng việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác các nền tảng truyền thông số trong hoạt động thông tin đối ngoại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại. Việc thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần bảo đảm hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026./.

Mai Lâm
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thông tin đối ngoại Nghị định số 148/2026/NĐCP Hoạt động truyền thông đối ngoại báo chí

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