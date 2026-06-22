Báo chí vun đắp "vốn quý" cho sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Đồng hành tháo gỡ “nút thắt” và lan tỏa giá trị bảo hiểm

Bảo hiểm là sản phẩm vô hình, khách hàng khó đánh giá, kiểm chứng ngay chất lượng như hàng hóa, dịch vụ thông thường. Đặc biệt, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường kéo dài hàng chục năm, trong khi khách hàng có thể đối mặt với nhiều biến cố khó lường trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm, khách hàng không chỉ quan tâm đến quyền lợi cam kết, mà còn đặt niềm tin vào uy tín, năng lực tài chính và khả năng chi trả của doanh nghiệp trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, báo chí ngày càng trở thành cầu nối quan trọng giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm. Khi phát sinh tranh chấp, vướng mắc liên quan đến tư vấn, điều khoản hợp đồng hay giải quyết quyền lợi, báo chí là kênh thông tin góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực chuẩn hóa quy trình,nâng cao năng lực tư vấn, khẳng định niềm tin với khách hàng. Ảnh: Đức Thanh

Đơn phản ánh của đại lý Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ G và Công ty TNHH G (Hải Phòng) liên quan đến hợp đồng với một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư từ Mỹ là một ví dụ. Theo phản ánh, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục và chuyển tiền để khôi phục hợp đồng, nhưng chưa nhận được thông tin rõ ràng về tiến độ xử lý. Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp chủ động gửi đơn tới cơ quan báo chí cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình và cơ chế phản hồi rõ ràng từ các bên.

Bên cạnh vai trò phản ánh và giám sát, báo chí nói chung, Báo Tài chính - Đầu tư nói riêng - cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính - không chỉ tuyên truyền chính sách bảo hiểm, mà còn cung cấp các bài viết phân tích chuyên sâu về hoạt động, năng lực tài chính và bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm, giúp người dân và doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá uy tín, khả năng chi trả và năng lực quản trị rủi ro.

Những vụ bồi thường thực tế cũng là minh chứng sinh động để báo chí lan tỏa vai trò đồng hành của bảo hiểm với doanh nghiệp. Điển hình, Tập đoàn Bảo hiểm DBV gần đây đã chi trả hơn 40,9 tỷ đồng cho Apromaco Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ khách hàng sớm khôi phục hoạt động và giảm áp lực tài chính sau rủi ro.

“Màng lọc” khắt khe nhưng công tâm

Ở góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm DBV cho rằng, báo chí luôn là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý và người dân, đặc biệt là khi nhiều người dân vẫn chưa hiểu hết các giá trị của bảo hiểm đem lại.

Chung góc nhìn về báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của ngành bảo hiểm, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt Đoàn Việt Trang nhấn mạnh, việc lan tỏa các mô hình tích cực, các câu chuyện chi trả bồi thường kịp thời, các sáng kiến đổi mới dịch vụ, hay những nỗ lực chuyển đổi số của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ mang lại những thông tin có giá trị. Từ đó, giúp thị trường nhìn nhận đầy đủ hơn về những đóng góp thực chất của ngành bảo hiểm với nền kinh tế và an sinh xã hội.

Ở một khía cạnh khác, báo chí còn đóng vai trò như một kênh giám sát và phản biện mang tính xây dựng.

Theo nhìn nhận của bà Trần Phương Ly - Trưởng phòng cấp cao Truyền thông, Marketing của Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife, một mặt, báo chí là tuyến đầu lắng nghe tiếng nói của người dân, phản ánh kịp thời những “điểm nghẽn” hay những “khoảng trống” trong khâu vận hành, tư vấn. Nhờ sự giám sát mang tính xây dựng này, các doanh nghiệp bảo hiểm có cơ hội nhìn nhận lại chính mình, để liên tục chuẩn hóa và nâng cấp dịch vụ.

Mặt khác, báo chí cũng đóng vai trò như “màng lọc” khắt khe, nhưng công tâm. Dưới góc nhìn đánh giá sắc bén và độc lập của giới truyền thông, những mô hình kinh doanh tử tế, những sản phẩm thiết kế thực sự ưu việt sẽ được làm nổi bật, giúp những giá trị tốt đẹp dễ dàng tiếp cận và tạo dựng được niềm tin vững chắc.

“Chúng tôi luôn trân trọng vai trò dấn thân, bám sát thực tiễn của các cơ quan thông tấn” - bà Ly bày tỏ.

Thông qua việc phân tích khách quan, đa chiều và lan tỏa những câu chuyện chi trả quyền lợi thực tiễn, theo bà Ly, báo chí giúp cộng đồng tự tháo gỡ những hoài nghi hay định kiến cũ. Từ đó, người dân sẽ cởi mở hơn, nhìn nhận giá trị thực của bảo hiểm nhân thọ, là lá chắn tài chính thiết thực và nhân văn bảo vệ cuộc sống con người.

Niềm tin trở thành vốn quý

Khi niềm tin thị trường trở thành yếu tố then chốt cho quá trình phục hồi, báo chí còn thúc đẩy chuẩn mực minh bạch, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường phát triển bền vững hơn.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp phi nhân thọ top đầu thị trường, hiện mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng có thể lan truyền rất nhanh và tác động trực tiếp đến niềm tin của khách hàng. Khác với nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội còn khó kiểm chứng, báo chí là kênh thông tin có độ tin cậy cao, giúp công chúng tiếp cận thông tin chính xác, khách quan và đầy đủ hơn.

Thông qua đó, báo chí giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy tính minh bạch và khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chuẩn mực hoạt động. Sự đồng hành giữa báo chí, cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin thị trường, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm trong dài hạn.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và điều hành tại nhiều thị trường bảo hiểm trên thế giới, bà Elena Butarova - Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife chung nhận định, điểm nghẽn lớn nhất của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay không nằm ở dư địa tăng trưởng, mà ở niềm tin của khách hàng, nhận thức về bảo hiểm và chất lượng thực thi.

Tổng Giám đốc BIDV MetLife chỉ rõ, thứ nhất, nhận thức của một bộ phận khách hàng về bảo hiểm vẫn chưa đầy đủ. “Không ít người vẫn nhìn bảo hiểm như một sản phẩm đầu tư hoặc kỳ vọng ngắn hạn, trong khi bản chất cốt lõi của bảo hiểm là bảo vệ tài chính dài hạn. Khi hiểu chưa đúng, kỳ vọng dễ lệch và bị ảnh hưởng” - lãnh đạo BIDV MetLife bày tỏ.

Thứ hai, chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng trên thị trường chưa đồng đều.

“Đây là điểm cần tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ thông qua chuẩn hóa quy trình bán hàng, nâng cao năng lực tư vấn viên, ứng dụng công nghệ và đặc biệt là phát triển các nền tảng số hướng tới khách hàng - nơi khách hàng có thể tiếp cận thông tin minh bạch, tương tác thuận tiện và chủ động quản lý hợp đồng trong suốt vòng đời sản phẩm” - bà Elena Butarova nhấn mạnh.

Thứ ba, thị trường vẫn cần môi trường pháp lý và vận hành đủ thông thoáng để khuyến khích đổi mới, nhưng đủ chặt chẽ để bảo vệ khách hàng và nâng chuẩn thị trường.