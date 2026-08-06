Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

Hà My

Hà My

[email protected]
13:02 | 06/08/2026
Ngày 6/8, Bộ Ngoại giao thông tin, nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8/2026.
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New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975 và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Christopher Luxon tới Việt Nam (tháng 2/2025); ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 2025 - 2030 (tháng 11/2025).

New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand
Một số sản phẩm New Zealand được nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh tư liệu minh họa

Về kinh tế - thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, chiếm 2,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand. Kim ngạch xuất nhập khẩu tương đối cân bằng. New Zealand là đối tác thương mại thứ 41 của Việt Nam (xuất khẩu thứ 41, nhập khẩu thứ 37).

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với New Zealand đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến New Zealand đạt 711 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ New Zealand đạt 784 triệu USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6%. Trong đó, xuất khẩu đạt 399,6 triệu USD, tăng 18,8%; nhập khẩu đạt 444,8 triệu USD, tăng 11,1%.

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có tính bổ sung cao, hàng hóa xuất khẩu của mỗi nước cơ bản không cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép... Đồng thời, nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, hoa quả, gỗ, nguyên liệu phụ liệu dệt, may, da giày, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, phế liệu sắt thép, sắt thép các loại…

Về đầu tư, tính đến ngày 30/6/2026, đầu tư của New Zealand vào Việt Nam có 61 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 191 triệu USD, đứng thứ 43/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đầu tư sang New Zealand 13 dự án, với tổng vốn 44,5 triệu USD, đứng thứ 36/88 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại New Zealand.

Về ODA, phát triển, New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm; trung bình khoảng 30 triệu NZD (tương đương 16 triệu USD) trong 4 - 5 năm, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục... New Zealand hỗ trợ 3 triệu NZD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ (tháng 11/2025). Tuy quy mô không quá lớn, các dự án ODA của New Zealand đều thiết thực, đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 14.000 người, trong đó có 8.000 người là Việt kiều lâu năm, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington. Đại bộ phận kiều bào có cuộc sống ổn định và tinh thần hướng về quê hương đất nước.

Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973 và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Australia năm 2025 đạt 14 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 6,8 tỷ USD (tăng 5,6% so với năm 2024) và nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD (giảm 5,3% so với năm 2024), Việt Nam nhập siêu 378,9 triệu USD (giảm 67% so với năm 2024).

Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Phía Australia đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo, bưởi (tháng 9/2024), tôm đông lạnh. Việt Nam đã mở cửa cho Australia đối với 7 loại quả gồm: cam, quýt, cherry, nho, đào, xuân đào, mận việt quất.

Tính đến ngày 31/5/2026, các nhà đầu tư Australia có 734 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, đứng thứ 22/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 101 dự án đầu tư sang Australia và 11 lượt điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đạt 554,7 triệu USD, đứng thứ 11/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Mặc dù kinh tế khó khăn, Australia tiếp tục tăng ODA cho Việt Nam (98,3 triệu AUD cho năm tài khóa 2026 - 2027; 96,6 triệu AUD cho năm tài khóa 2025 - 2026). Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 3 tỷ AUD (khoảng 47 nghìn tỷ đồng). Australia cũng viện trợ cho Việt Nam ngay sau bão Yagi (năm 2024), Buloi và Matmo (năm 2025).

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam tăng đều qua các năm với gần 550.000 lượt năm 2025 (tăng 12% so với năm 2024), đưa Australia vào nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam. Số khách du lịch Việt Nam đến Australia vẫn tăng đều đặn qua các năm, đạt 200.000 lượt vào năm 2025, lần đầu tiên vào nhóm 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu của Australia. Hiện nay, số lượng chuyến bay giữa hai nước đạt 56 chuyến khứ hồi/tuần.

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người (đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia). Người Việt có mặt ở hầu hết các bang, song tập trung chủ yếu tại các bang Queensland, New South Wales (160.000 người), Nam Australia, Victoria (130.000 người)…/.

Hà My
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