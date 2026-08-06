Thị trường

Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng

09:44 | 06/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/8) diễn biến tích cực khi đồng loạt tăng. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.013.181 đồng/kg (mua vào) và 62.906.509 đồng/kg (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,77% so với hôm qua.
aa
Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 6/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.359.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.359.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.692.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.013.181 đồng/kg (mua vào) và 62.906.509 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 6/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h10 ngày 6/8, giá bạc giao ngay ở mức 62,5245 USD/ounce, tăng 0,77% so với hôm qua.

Đây là một trong những mức giá cao nhất của bạc trong thời gian gần đây. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền vẫn đang tiếp tục tìm đến nhóm kim loại quý trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá, bạc không chỉ là tài sản trú ẩn, mà còn hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn.

Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thời gian tới, giá bạc hoàn toàn có khả năng mở rộng đà tăng. Ông cho rằng, xu hướng tăng của bạc hiện vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản tích cực.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu giảm trong phiên giao dịch gần nhất đã góp phần cải thiện sức hấp dẫn của các kim loại quý. Khi lợi suất đi xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không sinh lãi như bạc và vàng cũng giảm theo, từ đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản này.

Bên cạnh đó, kỳ vọng lạm phát còn kéo dài tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục giúp bạc phát huy vai trò là một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ vậy, nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu.

Bạc hiện là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện, chất bán dẫn, thiết bị điện tử và nhiều ngành công nghệ cao. Việc các quốc gia đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ xanh được xem là động lực dài hạn đối với giá bạc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc

Bài liên quan

Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Ngày 3/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 3/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Ngày 6/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 6/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 6/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng, gạo đi ngang

Ngày 6/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng, gạo đi ngang

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành

Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

(TBTCO) - Ngày 5/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng ngay kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Slimaura Care x3, sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm này được quảng cáo khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông kéo giá dầu giảm

Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông kéo giá dầu giảm

(TBTCO) - Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông, với tiềm năng của một thỏa thuận mới giúp khơi thông dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, giúp giá dầu tiếp tục giảm xuống dưới mốc 80 USD/thùng.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 659,58 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 659,58 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD.
Nông sản Việt "đua" với thời gian để cán đích 74 tỷ USD

Nông sản Việt "đua" với thời gian để cán đích 74 tỷ USD

(TBTCO) - Sau 7 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 42,8 tỷ USD, hoàn thành gần 60% mục tiêu năm. Để cán mốc 74 tỷ USD, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục, mở rộng thị trường và tháo gỡ các điểm nghẽn về logistics, truy xuất nguồn gốc và rào cản kỹ thuật.
Ngày 5/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (5/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng.
Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (5/8) biến động trái chiều khi sàn TOCOM và thị trường Thái Lan giảm, trong khi SHFE và SGX đồng loạt phục hồi. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định.
Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

(TBTCO) - Nghị quyết 36/2026/NQ-CP mở đường cho việc số hóa toàn bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng 6, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. Tính chung 7 tháng năm 2026, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,19%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

PNJ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026

PNJ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026

Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng

Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (6/8): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới 25.433 đồng, DXY xuống mức thấp nhất 7 tuần

Tỷ giá USD hôm nay (6/8): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới 25.433 đồng, DXY xuống mức thấp nhất 7 tuần

Infographics: 7 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,6 triệu tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,6 triệu tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Nhiều cách làm kéo dòng vốn giải ngân đầu tư công về đích

Nhiều cách làm kéo dòng vốn giải ngân đầu tư công về đích

Ngày 6/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 6/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu lặng sóng

Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/8: Giá heo hơi giao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg

Ngày 6/8: Giá heo hơi giao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg