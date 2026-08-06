Ngày 6/8: Giá bạc tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 6/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.359.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.359.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.692.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.013.181 đồng/kg (mua vào) và 62.906.509 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 6/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h10 ngày 6/8, giá bạc giao ngay ở mức 62,5245 USD/ounce, tăng 0,77% so với hôm qua.

Đây là một trong những mức giá cao nhất của bạc trong thời gian gần đây. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền vẫn đang tiếp tục tìm đến nhóm kim loại quý trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá, bạc không chỉ là tài sản trú ẩn, mà còn hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thời gian tới, giá bạc hoàn toàn có khả năng mở rộng đà tăng. Ông cho rằng, xu hướng tăng của bạc hiện vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản tích cực.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu giảm trong phiên giao dịch gần nhất đã góp phần cải thiện sức hấp dẫn của các kim loại quý. Khi lợi suất đi xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không sinh lãi như bạc và vàng cũng giảm theo, từ đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản này.

Bên cạnh đó, kỳ vọng lạm phát còn kéo dài tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục giúp bạc phát huy vai trò là một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ vậy, nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu.

Bạc hiện là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện, chất bán dẫn, thiết bị điện tử và nhiều ngành công nghệ cao. Việc các quốc gia đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ xanh được xem là động lực dài hạn đối với giá bạc./.