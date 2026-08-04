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Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:10 | 04/08/2026
(TBTCO) - Sáng 4/8, tỷ giá trung tâm tăng mạnh thêm 22 đồng lên 25.380, trong khi tỷ giá USD thị trường tự do giảm mạnh, giá bán USD các ngân hàng thấp xa tỷ giá trần khoảng 180 đồng. Chỉ số DXY hồi nhẹ lên 99,97 điểm, đồng yên mạnh lên khi Nhật Bản được cho là chi thêm 34 tỷ USD can thiệp thị trường ngoại hối.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (4/8), tỷ giá trung tâm công bố mức 25.380 đồng, tiếp đà tăng mạnh sau phiên đầu tuần (tăng 22 đồng), tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.111 - 26.649 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm rất mạnh 180 đồng chiều mua và 170 đồng chiều bán, giao dịch quanh mức 26.080 - 26.110 VND/USD, qua đó, nới rộng tỷ giá bán USD với các ngân hàng thương mại lên mức 350 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 4/8 cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến ngược chiều với đà tăng tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.055 - 26.465 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 15 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV giao dịch ở 26.085 - 26.465 VND/USD, cũng giảm 15 đồng ở cả giá mua và giá bán.

Giá bán USD tại cả hai ngân hàng vẫn duy trì ở vùng cao, song vẫn thấp hơn tỷ giá trần do Ngân hàng Nhà nước cho phép hơn 180 đồng, cho thấy dư địa điều chỉnh nếu áp lực tỷ giá gia tăng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 4/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với GBP, đà giảm còn mạnh hơn EUR. Vietcombank niêm yết bảng Anh ở mức 34.368,88 - 35.827,88 VND/GBP, giảm 196,4 đồng ở giá mua và 204,7 đồng ở giá bán. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.623 - 35.926 VND/GBP, lần lượt giảm 181 đồng và 179 đồng. Đây là ngoại tệ có mức giảm sâu nhất trong nhóm được khảo sát.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,01% sau cú giảm sâu cuối tuần trước, lên 99,97 điểm.

Đồng USD nhận được lực hỗ trợ từ các tín hiệu tích cực của kinh tế Mỹ, song diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố được thị trường theo dõi sát sao.

Phát biểu hôm 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran sắp nối lại đàm phán, đồng thời gọi đây là “cơ hội cuối cùng” để Tehran đạt được một thỏa thuận có lợi. Ông Trump kỳ vọng các cuộc thương lượng sẽ bắt đầu trong một hoặc hai ngày tới, với mục tiêu mở lại eo biển Hormuz và xây dựng lộ trình giải quyết những quan ngại của Washington về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào với Mỹ, đồng thời cho biết trọng tâm hiện nay của Tehran là các cuộc trao đổi với Oman liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ xuống khoảng 157,4 trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ ba, khi đồng yên mạnh lên nhờ kỳ vọng giới chức Nhật Bản sẽ tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tokyo và Washington đã phối hợp can thiệp mua đồng yên trong tuần trước và sẽ không ngần ngại tiếp tục hành động nếu cần thiết.

Theo Bloomberg, Nhật Bản có thể đã chi khoảng 34 tỷ USD để can thiệp thị trường ngoại hối trong ngày thứ sáu nhằm hỗ trợ đồng yên, tiếp nối đợt can thiệp phối hợp với Mỹ diễn ra một ngày trước đó.

Đánh giá về hiệu quả của các biện pháp này, ông Shusuke Yamada - chuyên gia phân tích của Bank of America cho rằng, quan điểm can thiệp ngoại hối chỉ tạo tác động ngắn hạn thường đúng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào bối cảnh thị trường và các yếu tố vĩ mô đi kèm, những đợt can thiệp cũng có thể tạo ra tác động đáng kể và trở thành bước ngoặt đối với xu hướng tỷ giá./.

Ánh Tuyết
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Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80