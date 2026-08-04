Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 96.000 - 96.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê điều chỉnh giảm 200 - 300 đồng/kg

Theo khảo sát sáng nay, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên điều chỉnh giảm nhẹ từ 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa mặt bằng giá về khoảng 96.000 - 96.700 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 300 đồng/kg, xuống còn 96.700 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá thu mua cao nhất cả nước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 200 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng cũng giảm 200 đồng/kg, xuống còn 96.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất trong các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Mặc dù điều chỉnh giảm, mặt bằng giá cà phê nội địa vẫn duy trì ở mức cao so với nhiều tháng trước, phản ánh nguồn cung trên thị trường chưa thực sự dồi dào.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến tích cực trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 đóng cửa ở mức 3.782 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn (0,8%) so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 37 USD/tấn (1%), lên 3.775 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 18,3 US cent/pound (5,8%), lên 332,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 16,6 US cent/pound (5,6%), đạt 314,65 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đi ngang, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với mức giá 140.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn diễn biến khá trầm lắng khi cả người bán lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đều giữ tâm lý thận trọng, chờ thêm tín hiệu mới từ thị trường quốc tế.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu thế giới không biến động. Cụ thể, tiêu đen Indonesia niêm yết ở mức 6.760 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn. Malaysia vẫn là nước có giá chào bán cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.317 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ ở mức 8.350 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức 12.200 USD/tấn./.