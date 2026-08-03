Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc, đạt gần 42,8 tỷ USD sau 7 tháng

Mức tăng này cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng của 6 tháng đầu năm (6,7%), cho thấy xu hướng cải thiện trong hoạt động xuất khẩu.

Riêng tháng 7/2026, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,67 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu xuất khẩu 7 tháng đầu năm, nông sản đạt gần 22,2 tỷ USD (tăng 2,4%); thủy sản đạt 6,85 tỷ USD (tăng 12,7%); lâm sản đạt 10,96 tỷ USD (tăng 5,8%); sản phẩm chăn nuôi đạt 455 triệu USD (tăng 33,2%); đầu vào sản xuất đạt 2,32 tỷ USD (tăng 71,1%); muối đạt 8,8 triệu USD (tăng 40,2%).

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 45,2% thị phần, tiếp theo là châu Mỹ (21,4%) và châu Âu (13,8%). So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang châu Á tăng 13,2%, châu Âu tăng 1,8%, châu Đại Dương tăng 18,7%, trong khi châu Mỹ giảm 0,5% và châu Phi giảm 20,4%.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất với thị phần 21,9%, tiếp đến là Hoa Kỳ (19%) và Nhật Bản (6,8%). Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 24,4%, sang Nhật Bản tăng 3,9%, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 1,6%.

Ở các ngành hàng chủ lực, rau quả ghi nhận mức tăng cao với kim ngạch 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Thủy sản đạt 6,85 tỷ USD, tăng 12,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,5%; hạt tiêu đạt 1,09 tỷ USD, tăng 10,6%; hạt điều đạt 2,91 tỷ USD, tăng 3,7%.

Một số mặt hàng ghi nhận giảm về giá trị xuất khẩu dù sản lượng tăng hoặc ổn định. Cà phê đạt 5,45 tỷ USD, giảm 11,2% do giá xuất khẩu bình quân giảm 19,9%. Gạo đạt 2,64 tỷ USD, giảm 6,7%, trong khi khối lượng xuất khẩu tăng 0,5%. Cao su đạt 1,55 tỷ USD, giảm 4,5%; chè đạt 119 triệu USD, giảm 1,5%; sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 755,4 triệu USD, giảm 0,2%.

Theo Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2026 được điều chỉnh từ 3,7% lên 4%. Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, gồm: hoàn thiện thể chế; triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, chủ động ứng phó thiên tai; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.