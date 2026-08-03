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UOBAM Việt Nam tiên phong chào bán quỹ thị trường tiền tệ tại Việt Nam

12:37 | 03/08/2026
(TBTCO) - Hướng tới nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn hạn ngày càng tăng, UOBAM Việt Nam chính thức chào bán ra công chúng Chứng chỉ Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF), quỹ thị trường tiền tệ tiên phong được triển khai tại Việt Nam.
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Đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn hạn ngày càng gia tăng của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (UOBAM Việt Nam) chính thức chào bán ra công chúng Chứng chỉ Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF).

Đây là quỹ thị trường tiền tệ (Money Market Fund) tiên phong được triển khai tại Việt Nam sau khi khung pháp lý dành cho loại hình quỹ này chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026 theo Thông tư số 136/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

UOBAM Việt Nam tiên phong chào bán quỹ thị trường tiền tệ tại Việt Nam
UOBAM Việt Nam tiên phong chào bán quỹ thị trường tiền tệ tại Việt Nam.

Theo UOBAM Việt Nam, tại nhiều thị trường phát triển trong khu vực và trên thế giới, quỹ thị trường tiền tệ đã trở thành một công cụ quản lý dòng tiền ngắn hạn phổ biến nhờ khả năng cân bằng giữa tính an toàn, thanh khoản cao và khả năng tạo thu nhập ổn định. Việc đưa Quỹ UMMF ra thị trường được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một giải pháp quản lý dòng tiền ngắn hạn nhàn rỗi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam.

Quỹ UMMF chủ yếu đầu tư vào các công cụ trên thị trường tiền tệ và các tài sản có thu nhập cố định được đánh giá có chất lượng tín dụng cao, thanh khoản tốt. Danh mục đầu tư được quản lý theo chiến lược phân bổ phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, đồng thời duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư.

Bà Thiều Thị Nhật Lệ - Tổng Giám đốc UOBAM Việt Nam cho biết, việc ra mắt Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF) đánh dấu bước đi tiên phong của UOB AM Việt Nam trong việc giới thiệu sản phẩm quỹ thị trường tiền tệ tại Việt Nam. Theo bà, quỹ được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quản lý hiệu quả nguồn vốn ngắn hạn. Đồng thời, sự ra đời của UMMF cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của UOBAM Việt Nam, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu đầu tư và quản lý dòng tiền với các khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng.

Đại diện UOBAM Việt Nam cũng chia sẻ, cùng với Quỹ cổ phiếu UVEEF tập trung vào cơ hội tăng trưởng từ thị trường cổ phiếu, Quỹ trái phiếu USIF đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định và Quỹ cân bằng UVDIF hướng đến giải pháp đầu tư cân bằng, Quỹ UMMF được thiết kế chuyên biệt nhằm phục vụ nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn hạn.

“Bên cạnh các tiêu chí về an toàn, tính thanh khoản cao và mục tiêu tạo lợi nhuận ổn định, quỹ còn áp dụng chính sách không thu phí mua và không thu phí bán chứng chỉ quỹ, qua đó tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư cho nhà đầu tư” - bà Lệ cho hay.

Theo kế hoạch, Quỹ UMMF sẽ thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) từ ngày 3/8 đến ngày 21/10/2026. Thời gian chào bán có thể kết thúc sớm hơn theo thông báo của UOBAM Việt Nam nhưng vẫn bảo đảm tối thiểu 20 ngày theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn IPO, chứng chỉ quỹ được chào bán với giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF) thông qua các đại lý phân phối gồm Công ty cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), Công ty cổ phần Fincorp (FINCORP) và Công ty cổ phần Chứng khoán Finhay (Finhay Securities).

Để biết thêm thông tin về đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh (UMMF), vui lòng tham khảo tại đây.

Thu Hương
Từ khóa:
UOBAM Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) UOBAM Việt Nam UMMF quỹ thị trường tiền tệ Money Market Fund ipo

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