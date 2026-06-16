Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức phiên đấu giá bán lô hàng thiếc thỏi

Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật Việt Nam có năng lực và có nhu cầu mua lô hàng để sản xuất hoặc kinh doanh thương mại tham gia chào mua.

I. Thông tin về lô hàng

+ Hàng hóa: Thiếc thỏi

+ Số lượng chào bán: 50 tấn ± 5%

+ Hàm lượng tối thiểu: 99,75%Sn

II. Thông tin chi tiết chào hàng

1. Thời gian phát hồ sơ tham dự: Từ 08h00' ngày 17/6/2026 đến 16h30’ ngày 25/6/2026 tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên-Vimico.

2. Thời gian chốt nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ đến 14h00’ ngày 26/6/2026.

3. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ: 15h00’ ngày 26/6/2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO (Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

4. Địa chỉ thông báo và niêm yết Đấu giá hàng hoá: Thông tin Phiên đấu giá hàng hóa được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam; trên trang mạng điện tử Website: http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại Trụ sở của TMC.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Điện thoại: 0208.3847229; Fax: 0208.3847097 trong giờ làm việc hành chính.