Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức phiên chào giá gia công thiếc

Kính mời đại diện đơn vị hoạt động sản xuất chế biến có năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam tham gia chào giá cụ thể như sau:

1.Thông tin về Phiên chào giá:

1.1. Tên hàng hóa thuê gia công: Tinh quặng thiếc.

+ Quy cách: Hàng đóng bao Jumbo (khối ≈ 1.000kg/bao)

+ Số lượng: 100 tấn khô ±10%.

+ Hàm lượng: Sn ≈ 55%.

1.2 Tên hàng hóa trả sau gia công: Thiếc thỏi.

+ Quy cách: Hàng dạng thỏi (trọng lượng 25kg±0,5)

+ Hàm lượng: ≥ 99,75%Sn; Tổng tạp chất ≤ 0,25% theo các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Cu = 0,030%max; Pb = 0,060%max; As = 0,060%max; Bi = 0,060%max; Fe = 0,040%max; Sb = 0,030max.

2. Địa điểm nhận hàng gia công:

+ Tinh quặng thiếc giao tại kho bên gia công trên phương tiện bên thuê gia công.

3. Thời gian thực hiện gia công: Hoàn thành trước ngày 30/12/2026 (cụ thể từng lô hàng thời gian thực hiện được quy định trong hồ sơ chào thuê gia công).

4. Địa điểm trả hàng thành phẩm: Tại kho bên gia công sau khi hết thời gian thực hiện gia công tại mục 3.

5. Các thông tin khác liên quan đến Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký và nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá

Từ 08h00’ngày 16/6/2026 đến 16h00’ngày 24/6/2026 (trừ ngày nghỉ), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên –Vimico (địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Khi đến nhận hồ sơ đề nghị Quý khách xuất trình Giấy giới thiệu.

7. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá gia công thiếc được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam và website Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.