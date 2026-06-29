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ABBank được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

17:34 | 29/06/2026
(TBTCO) - Việc đồng thời nhận hai giải thưởng tại Global Banking & Finance Awards® 2026 cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của ABBank trong chuyển đổi số và mở rộng hoạt động bán lẻ. Đây cũng là sự ghi nhận quốc tế đối với chiến lược đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng của ABBank.
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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường tài chính khi được vinh danh đồng thời ở hai hạng mục quan trọng tại Global Banking & Finance Awards® 2026, gồm: giải thưởng “Excellence in Innovation - Banking Technology Vietnam 2026” (Xuất sắc về đổi mới sáng tạo, công nghệ ngân hàng Việt Nam 2026) và “Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2026” (Ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026).

ABBank được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ
ABBank liên tục đầu tư phát triển nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Việc ABBank được xướng tên ở cả hai hạng mục cho thấy sự ghi nhận đối với những bước tiến của ngân hàng trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm và mở rộng năng lực phục vụ khách hàng trên nền tảng số.

Global Banking & Finance Awards® là giải thưởng thường niên do Global Banking & Finance Review tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật về đổi mới sáng tạo, chiến lược phát triển và hiệu quả hoạt động. Các giải thưởng được trao trên cơ sở quy trình đánh giá độc lập, dựa trên hệ thống tiêu chí về năng lực triển khai, kết quả hoạt động và giá trị mang lại cho khách hàng.

Theo hồ sơ đánh giá, ABBank được ghi nhận nhờ chiến lược đầu tư cho đổi mới công nghệ, phát triển các nền tảng ngân hàng số dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) theo hướng chuyên trách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Những năm gần đây, ABBank liên tục mở rộng hệ sinh thái tài chính số, đẩy mạnh số hóa sản phẩm và dịch vụ, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại lấy khách hàng làm trung tâm. Song song với đó, ngân hàng cũng đầu tư nâng cao năng lực bảo mật, trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai nâng cấp hệ thống xác thực theo chuẩn quốc tế FIDO2 nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mới về an toàn giao dịch số.

Đại diện ABBank cho biết, hai giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới trong thời gian qua, đồng thời tiếp thêm động lực để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trước đó, bộ đôi ứng dụng ABBank dành cho khách hàng cá nhân và ABBank Business dành cho doanh nghiệp cũng đã được vinh danh ở hạng mục “Dịch vụ số xuất sắc” tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026.

Việc tiếp tục nhận “bộ đôi” giải thưởng tại Global Banking & Finance Awards® 2026 nối dài chuỗi ghi nhận đối với chiến lược đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bán lẻ của ABBank.
Song Linh
Từ khóa:
abbank đổi mới sáng tạo ngân hàng tmcp an bình công nghệ ngân hàng Bán lẻ tăng trưởng Xuất sắc đổi mới

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