ABBank bổ sung hơn 362 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 14.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, ABBank được đăng ký giao dịch bổ sung hơn 362 triệu cổ phiếu, phát hành theo hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (tỷ lệ 30%) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5%, cùng kết thúc vào ngày 3/3/2026. Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá đạt 3.621,7 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất đăng ký giao dịch bổ sung, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch của ABBank tăng lên 1,397 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 13.972,1 tỷ đồng.

Theo thông báo của HNX, ngày giao dịch của số cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung là ngày 19/6/2026. Trong đó, số cổ phiếu đã chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 19/6/2026; còn gần 177,7 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được giao dịch kể từ ngày 4/3/2027.

<!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_843S--><!--cke_bookmark_843E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa qua, ABBank đã thông qua phương án tăng vốn thêm 6.112 tỷ đồng và dự kiến triển khai theo hai đợt.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, ABBank đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng vào quý I/2027. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến đưa cổ phiếu ABB niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý IV/2026.

Ở đợt đầu, ABBank sẽ phát hành hơn 209,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%, qua đó, tăng vốn điều lệ thêm khoảng 2.096 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và dự kiến hoàn tất trong quý II/2026 sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tại đợt hai, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 401,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn gần 4.017 tỷ đồng. Trong đó, ABBank sẽ chào bán hơn 321,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý IV/2026. Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành hơn 80,3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 5%, dự kiến triển khai trong quý I/2027.

Kết quả kinh doanh tích cực là một trong những cơ sở quan trọng để ABBank tiếp tục củng cố năng lực vốn và chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý I/2026 khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước.

Hiện ABBank đang triển khai các mục tiêu phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng trong năm nay, đồng thời tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng tài sản.

Cùng với đó, quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng với tổng tài sản đạt 291.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Huy động khách hàng, bao gồm giấy tờ có giá, tăng 53% lên 247.417 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng, tăng 9%. Trong khi đó, chất lượng tài sản được duy trì ổn định khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 1,5%./.