Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận hơn 268 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty CP (mã Ck: KBC), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt 588,7 tỷ đồng, tăng 15,5% so với mức 509,6 tỷ đồng của quý II/2025. Giá vốn hàng bán tăng lên 388,8 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận âm 28,5 tỷ đồng), đưa lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 199,9 tỷ đồng, giảm 62,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Kinh Bắc. Nguồn: BCTC.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 431,3 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Công ty cũng ghi nhận 15 tỷ đồng lãi từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư, thấp hơn mức 57,5 tỷ đồng của quý II/2025. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng lên 304 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 98,8 tỷ đồng lên 289,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm nhẹ từ 22,6 tỷ đồng xuống 19 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 113,7 tỷ đồng từ mức 98,7 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên kết đạt 23,7 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty ghi nhận lợi nhuận khác 4,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phát sinh khoản lỗ khác 18 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, lợi nhuận trước thuế của Kinh Bắc đạt 237,3 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 216,3 tỷ đồng và thu nhập thuế hoãn lại 13,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 1.924,6 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm xuống 1.075,2 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt 849,4 tỷ đồng, giảm 50,7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 520,9 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng lên 567,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần, trong đó chi phí lãi vay đạt 552,3 tỷ đồng, tăng so với mức 206,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng giảm xuống 28,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 265,3 tỷ đồng, còn lãi từ công ty liên kết giảm từ 69,1 tỷ đồng xuống 21,3 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 555,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 268,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 74.100,8 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 59.209,3 tỷ đồng, tăng 7,6%, còn tiền và các khoản tương đương tiền giảm 34%, xuống 5.522,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II ở mức 47.106,2 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 13.612,3 tỷ đồng, nợ dài hạn đạt 33.493,9 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ vay dài hạn tăng lên 28.958,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 26.994,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC kết phiên ngày 31/7 ở mức 27.800 đồng/cổ phiếu, giảm 6,8% so với đầu tháng. Với hơn 941 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Kinh Bắc đạt hơn 26.180 tỷ đồng.