Tìm giải pháp nâng hiệu quả quản lý, kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp gia công, chế xuất

Trong hai ngày 30 - 31/7, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đánh giá toàn diện công tác quản lý, giám sát và kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng chủ trì hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu đang phát triển mạnh mẽ, chuỗi cung ứng ngày càng mở rộng và phức tạp, trong khi cơ quan Hải quan chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên quản lý rủi ro. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao hiệu quả quản lý đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

Theo Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng, việc đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý, giám sát và kiểm tra sau thông quan đối với các loại hình này có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan Hải quan kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo môi trường thông quan thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp.

Điểm nhấn của hội nghị là 11 chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các nội dung cốt lõi trong công tác quản lý, giám sát và kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Các chuyên đề phân tích những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đánh giá việc triển khai chính sách tại các đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quản lý, tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm.

Bên cạnh các chuyên đề, hội nghị dành nhiều thời gian để đại diện các đơn vị trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả.

Đại diện Cục Hải quan cho biết, những ý kiến tại hội nghị sẽ là cơ sở để Cục Hải quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng công tác giám sát và kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của cộng đồng doanh nghiệp./.