Hải quan khu vực VII thu ngân sách đạt gần 89% chỉ tiêu năm 2026 sau 7 tháng

Ngày 30/7, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã có buổi làm việc với Chi cục Hải quan khu vực VII nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HQ

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, từ đầu năm đến ngày 26/7/2026, Chi cục Hải quan khu vực VII đã làm thủ tục cho 66.275 tờ khai của 839 doanh nghiệp, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2 tỷ USD, tăng 51,74% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, số thu ngân sách nhà nước đạt 1.674,85 tỷ đồng, hoàn thành gần 89% chỉ tiêu được giao, tạo dư địa thuận lợi để đơn vị phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán cả năm.

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, công tác quản lý, kiểm soát hải quan tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong 7 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực VII đã phát hiện, xử lý 47 vụ vi phạm; bắt giữ 7 vụ án ma túy và xử phạt vi phạm hành chính 253 vụ. Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi cục Hải quan khu vực VII đạt được trong 7 tháng đầu năm, đặc biệt là kết quả thu ngân sách và tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Cục trưởng yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VII tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào các khâu nghiệp vụ; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Cùng với đó, đơn vị cần tăng cường quản lý rủi ro, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy; bám sát tình hình thực tiễn để triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026./.