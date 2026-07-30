Ngân hàng - Bảo hiểm

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng

16:15 | 30/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HOSE: EIB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 678,5 tỷ đồng sau khi đã trích đầy đủ dự phòng theo quy định, hoàn thành gần 45% kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
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Kết quả này phản ánh định hướng điều hành thận trọng của Eximbank trong năm đầu triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, với trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố chất lượng tài sản.

Trong bối cảnh nguồn thu từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối chịu nhiều áp lực, tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt 3.349,3 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.775,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7%; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 372,9 tỷ đồng, tăng 49%, chủ yếu nhờ Ngân hàng đẩy mạnh các giải pháp xử lý và thu hồi nợ.

Eximbank: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng
Khách hàng giao dịch tại Eximbank

Song song với đó, chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 1.872,6 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí, Eximbank chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhằm củng cố chất lượng tài sản và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng đã trích lập 798,2 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 143,1% so với cùng kỳ. Việc gia tăng trích lập dự phòng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận trong kỳ, đồng thời thể hiện định hướng điều hành thận trọng của Eximbank nhằm củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chất lượng tài sản và tăng cường khả năng chống chịu rủi ro trong trung và dài hạn.

Đến ngày 30/6/2026, dư nợ tín dụng đạt 200.676 tỷ đồng, tăng 2,35% so với cuối năm 2025. Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,89%; các chỉ tiêu an toàn hoạt động được duy trì trong giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank, cho biết: “Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm phản ánh định hướng điều hành thận trọng của Eximbank trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán. Chúng tôi ưu tiên nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trích lập dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro. Đây cũng là những trọng tâm Eximbank sẽ tiếp tục kiên định triển khai trong thời gian tới theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030".

Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tiếp tục triển khai các trọng tâm của Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, bền vững./.

Hải Băng
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