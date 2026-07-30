Tài chính

5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
14:46 | 30/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2026/TT-BTC (Thông tư 107) hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Bên cạnh các nội dung hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, Thông tư còn đặt ra 5 quy định về chứng từ kế toán để thực thi.
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Thông tư 107/2026/TT-BTC được ban hành nhằm hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các nội dung khác liên quan đến nghiệp vụ thi hành án dân sự. Việc kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị được áp dụng theo chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp hiện hành.

Về nguyên tắc kế toán chung: Thông tư 107 quy định, cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, hướng dẫn về kế toán quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật thi hành án dân sự có liên quan để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính đối với nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Về chứng từ kế toán, Thông tư 107 đặt ra 5 quy định để thực thi.

Thứ nhất, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự đều phải được lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán đều phải có chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp chứng minh. Chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, đảm bảo rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, phản ánh thông tin chính xác.

Thứ hai, chứng từ kế toán phải đáp ứng các nội dung quy định tại Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép kế toán và yêu cầu quản lý của đơn vị. Đối với mẫu chứng từ đặc biệt như séc, giấy tờ có giá phải được bảo quản, quản lý như tiền.

Thứ ba, các bộ chủ quản có chức năng quản lý nhà nước về thi hành án dân sự theo phân công chịu trách nhiệm và được tự thiết kế danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phù hợp với yêu cầu quản lý, đảm bảo đủ các thông tin phục vụ hạch toán kế toán, trừ trường hợp đã có quy định mẫu biểu chứng từ kế toán tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Chứng từ kế toán đơn vị tự thiết kế phải phản ánh đúng bản chất các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, tuân thủ các nội dung quy định tại Luật Kế toán, phù hợp với thông tin cần ghi sổ kế toán, yêu cầu quản lý của đơn vị, đảm bảo chuẩn dữ liệu tối thiểu, khả năng số hóa, kết nối, tra cứu, kiểm tra và lưu trữ điện tử.

Thứ tư, chứng từ kế toán sao chụp. Theo đó, chứng từ kế toán lưu ở bộ phận kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự phải là bản chính, trừ trường hợp chứng từ liên quan đến các chi phí thi hành án và hoạt động khác do ngân sách bảo đảm theo quy định của pháp luật thì kế toán của đơn vị dự toán lưu giữ bản chính. Căn cứ chứng từ gốc, đơn vị thực hiện việc sao chụp thêm 1 (một) bản để phục vụ hạch toán kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Ngoài ra, trường hợp chứng từ kế toán chỉ có 1 bản chính mà phải lưu ở hồ sơ kế toán nghiệp vụ thi hành án và hồ sơ thi hành án của chấp hành viên, thì kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự lưu giữ bản chính, hồ sơ thi hành án của chấp hành viên lưu bản sao chụp.

Chứng từ kế toán sao chụp phải được chụp từ bản chính. Trên chứng từ kế toán sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền.

Thứ năm, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự được sử dụng chứng từ điện tử trong quá trình thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính./.

Văn Tuấn
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