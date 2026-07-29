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Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đức Minh

Đức Minh

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12:37 | 29/07/2026
(TBTCO) - Hơn 45.000 đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 29/7/2026.
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Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV Đưa quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 vào cuộc sống bằng kết quả cụ thể

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3. Ảnh: Đức Thanh

Về đại biểu Bộ Tài chính có: Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính: Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy; Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Thứ trưởng Lê Tấn Cận.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính và các điểm cầu trực thuộc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính: Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi; các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính: Đỗ Văn Trường, Nguyễn Thị Thu Lan; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và hơn 45.000 đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVĐảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVĐảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã diễn ra từ ngày 20 đến 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo). Ảnh: Đức Minh

Tại Hội nghị toàn quốc ngày 29/7, các đại biểu nghe quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cụ thể, gồm các chuyên đề: “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam”; “Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề: “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” và chuyên đề “Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia” do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Gần 900 đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo). Ảnh: Đức Minh

Chuyên đề: “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan”; “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới” do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề: “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” và “Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng” do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề: “Quy định về những điều đảng viên không được làm” do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt.

Sau khi nghe các nội dung quán triệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu kết luận, định hướng, chỉ đạo quan trọng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ, đến năm 2030, năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước; làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống Nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương; hiểu đúng để hành động thống nhất.

Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ.

Thứ ba, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu.

Thứ năm, thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế; lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
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