TP. Hồ Chí Minh hút nguồn lực công nghệ toàn cầu, tạo động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, TP. Hồ Chí Minh đang định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và công nghệ số sẽ tạo ra mô hình tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản trị đô thị.

Song song với đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu cùng các quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc VGIC 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, những nỗ lực này đã bước đầu được cộng đồng quốc tế ghi nhận khi TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào nhóm 100 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Đây được xem là nền tảng để thành phố tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á.

Đặc biệt, cùng với việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tạo sự kết nối giữa tài chính và công nghệ, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phát triển các công nghệ chiến lược và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Được tổ chức trong hai ngày 29 - 30/7 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Công nghệ tương lai - Bước nhảy số Việt Nam”, VGIC 2026 quy tụ khoảng 100 chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo công nghệ người Việt, gốc Việt đang làm việc tại hơn 15 quốc gia cùng đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và hệ sinh thái startup.

VGIC 2026 diễn ra trong hai ngày 29 - 30/7 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lạc Nguyên

GS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE Global, thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho rằng, điều kết nối những người tham dự diễn đàn không chỉ là chuyên môn, mà còn là khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

GS. Nguyễn Đức Khương cho biết, Việt Nam đang đứng trước thời điểm thuận lợi để bứt phá bằng khoa học công nghệ, song yếu tố quyết định vẫn là con người. “Công nghệ không thay đổi quốc gia, mà con người mới là người thay đổi quốc gia thông qua công nghệ” - GS. Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch AVSE Global, nhiều quốc gia có thể tiếp cận công nghệ nhưng không phải quốc gia nào cũng chuyển hóa được công nghệ thành động lực tăng trưởng. Điều quan trọng là năng lực làm chủ, ứng dụng và khai thác công nghệ phù hợp với những bài toán phát triển của mỗi quốc gia./.