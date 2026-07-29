Theo đuổi tăng trưởng cao phải coi trọng chất lượng

Sức bật của kinh tế Việt Nam được đánh giá cao

Trong bối cảnh kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn từ xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, lạm phát và biến động tài chính, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP 8,18% - thuộc nhóm cao nhất khu vực. Kết quả này được nhiều tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là minh chứng cho sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Shantanu Chakraborty nhận định, triển vọng kinh tế của Việt Nam rất tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026 với tốc độ tăng trưởng 8,18%. Theo ông Shantanu Chakraborty, đây là con số rất ấn tượng, cao hơn so với dự báo mà ADB đưa ra đầu năm, chứng tỏ khả năng phục hồi, tính chống chịu của nền kinh tế Việt Nam và sức mạnh của các động lực tăng trưởng của quốc gia.

Nguồn: Bộ Tài chính, Ngân hàng Standard Chartered. Đồ họa: Phương Anh

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Bruno Jaspaert nhận định: “Kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và sự bền bỉ gần như ngoan cường của nền kinh tế Việt Nam… Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất châu Á. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP đã tăng 8,18%. Điều thực sự tạo nên khác biệt của Việt Nam trong một khu vực cạnh tranh gay gắt không chỉ là khát vọng tăng trưởng, mà còn là việc Chính phủ cụ thể hóa mục tiêu đó thành các nghị quyết và kiên trì triển khai các cải cách mang tính cấu trúc để hiện thực hóa chúng".

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5% (so với mức dự báo hơn 7% hồi cuối năm 2025), phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Standard Chartered kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered nhận định: “Nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với tăng trưởng vượt kỳ vọng nhờ sự khởi sắc của các ngành sản xuất chế biến chế tạo, dịch vụ và đầu tư, cùng với sự hỗ trợ từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng".

Ông nhấn mạnh: "Mặc dù những bất ổn toàn cầu và áp lực lạm phát vẫn là các yếu tố cần tiếp tục theo dõi, Việt Nam bước vào nửa cuối năm từ một vị thế vững chắc. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ, đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất, cùng với quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra, sẽ góp phần củng cố mô hình tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn, qua đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam”.

Tăng trưởng cao phải đi cùng chất lượng và tính bền vững

Đánh giá về tăng trưởng của Việt Nam trong nửa đầu năm, ông Bùi Minh Giáp - chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng, kinh tế đang duy trì đà tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, môi trường bên ngoài và các sức ép vĩ mô trong nước cũng đang hiện ra rõ nét hơn. Vì vậy, vấn đề hiện nay không chỉ là làm thế nào để đạt tăng trưởng cao, mà là làm thế nào để duy trì tăng trưởng cao, bền vững và có chất lượng, trong khi vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ông Bùi Minh Giáp, vấn đề quan trọng là chất lượng tăng trưởng. Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng trong nửa đầu năm, nhưng để duy trì tốc độ cao trong nhiều năm, nền kinh tế cần chuyển mạnh hơn từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động, tín dụng và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân trong nước.

Tăng trưởng cao cần bệ đỡ vĩ mô vững chắc “Chính vì tăng trưởng đang ở mức cao, Việt Nam càng cần giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, quản lý tốt tỷ giá và chất lượng tín dụng. Đồng thời, cần đẩy nhanh cải cách thể chế để nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tăng trưởng cao, bền vững và có chất lượng trong nhiều năm tới mới là nền tảng để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao”. Ông Bùi Minh Giáp - chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam.

Ông Shantanu Chakraborty cho rằng, tăng trưởng cao trong một năm đã là một điều rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ, cũng như đảm bảo chất lượng trong nhiều năm sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao đến năm 2045.

Tăng trưởng không chỉ là đạt được tốc độ cao mà còn phải đi đôi với việc phân phối thành quả phát triển một cách hợp lý, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững, bao trùm, xanh và dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Việt Nam cần giải quyết những điểm nghẽn và phát huy các lợi thế mới để tạo ra các động lực tăng trưởng dài hạn.

Thực tế cho thấy, tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua phụ thuộc đáng kể vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, mô hình này sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Ngày càng có nhiều quốc gia nổi lên như những điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn FDI nhờ hạ tầng tốt hơn, môi trường kinh doanh minh bạch hơn và chính sách ưu đãi cạnh tranh hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc những lợi thế truyền thống của Việt Nam trong thu hút FDI sẽ không còn duy trì được trong dài hạn. Dù FDI vẫn tiếp tục là động lực quan trọng trong ngắn và trung hạn, Việt Nam cần hướng tới mục tiêu tăng trưởng với chất lượng cao hơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo Giám đốc Quốc gia ADB, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực tạo nền tảng cho năng suất dài hạn như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn có khả năng tạo sức lan tỏa, phát triển hệ thống logistics và tăng cường kết nối giữa các vùng, các khu vực của nền kinh tế. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao cả tốc độ lẫn chất lượng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tăng trưởng cần mang tính bao trùm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ khi thành quả tăng trưởng được lan tỏa tới các ngành, các lĩnh vực và các nhóm trong nền kinh tế thì tăng trưởng mới có thể được duy trì một cách bền vững.

Một trụ cột quan trọng khác là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Phần lớn các hoạt động kinh tế trong nước được tạo ra từ hàng trăm nghìn doanh nghiệp SME chứ không chỉ từ khu vực FDI. Vì vậy, các chính sách cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực này phát triển, từ việc cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh đến xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Khi các doanh nghiệp SME phát triển và gắn kết chặt chẽ hơn với các chuỗi giá trị, nền kinh tế sẽ có thêm động lực để duy trì tăng trưởng bền vững.

Theo đại diện ADB, đây chính là những trụ cột quan trọng giúp Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa chủ yếu vào lợi thế chi phí thấp sang nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, năng suất và giá trị gia tăng cao hơn.