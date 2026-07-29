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Hãng du lịch hàng đầu Việt Nam - Vietravel bị phạt vì loạt sai phạm

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
11:03 | 29/07/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch Vietravel với tổng số tiền 295 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
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Cụ thể, Vietravel bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo kết luận của cơ quan thanh tra, doanh nghiệp đã chậm công bố nhiều nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, sử dụng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và việc đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp khác. Đồng thời, công ty cũng chậm công bố các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 theo quy định.

Hãng du lịch hàng đầu Việt Nam - Vietravel bị phạt vì loạt sai phạm
Vietravel bị xử phạt do nhiều vi phạm về công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Vi phạm gồm việc giải trình chưa đầy đủ nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, soát xét tại nhiều báo cáo tài chính; đồng thời, các báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn 2024 - 2025 chưa phản ánh đầy đủ số lượng nghị quyết của Hội đồng quản trị, danh sách công ty con, tổ chức liên quan của người nội bộ cũng như các giao dịch phát sinh với các bên liên quan theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt 137,5 triệu đồng đối với Vietravel do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tài liệu do công ty cung cấp, trong các năm 2024 và 2025, Vietravel đã thực hiện các giao dịch với người có liên quan của người nội bộ có tổng giá trị lần lượt là hơn 1.827 tỷ đồng và 1.676 tỷ đồng nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định./.

Tấn Minh
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