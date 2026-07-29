Thuế - Hải quan

Ra mắt “Cẩm nang hướng dẫn người nộp thuế làm sạch mã số thuế”

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
09:26 | 29/07/2026
(TBTCO) - Trong quá trình thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hà Nội đã biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” và các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nhằm hỗ trợ người nộp thuế rà soát tình trạng mã số thuế chính xác và thuận lợi nhất.
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Thực hiện Công điện số 18/CĐ-CT của Cục Thuế về việc tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hà Nội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế kịp thời xử lý các tồn tại liên quan đến thông tin đăng ký thuế.

Ra mắt “Cẩm nang hướng dẫn người nộp thuế làm sạch mã số thuế”
“Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” hỗ trợ người nộp thuế rà soát tình trạng mã số thuế chính xác và thuận lợi nhất.

Chiến dịch được triển khai nhằm khắc phục tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; qua đó góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý thuế.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, Thuế TP. Hà Nội xác định, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp người nộp thuế hiểu rõ tình trạng mã số thuế, chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện, Thuế TP. Hà Nội đã biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” và các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tập trung vào các nội dung: giải thích các trạng thái mã số thuế; hướng dẫn xử lý đối với mã số thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06; giải đáp các tình huống, vướng mắc thường gặp; cảnh báo những rủi ro người nộp thuế có thể gặp phải; khuyến cáo người nộp thuế chủ động liên hệ, phối hợp với cơ quan thuế để rà soát và hoàn thiện thông tin đăng ký thuế.

Thông qua việc cung cấp Cẩm nang và các tài liệu hướng dẫn, Thuế TP. Hà Nội mong muốn hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm rõ tình trạng mã số thuế, chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế TP. Hà Nội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quan tâm, chủ động nghiên cứu nội dung Cẩm nang, rà soát thông tin đăng ký thuế và phối hợp với cơ quan thuế để xử lý các trường hợp cần cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Việc chủ động làm sạch, chuẩn hóa thông tin mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế bảo đảm quyền lợi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, mà còn góp phần cùng ngành Thuế xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý hiện đại, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế và cải thiện môi trường kinh doanh.

Người nộp thuế có thể tra cứu, sử dụng các tài liệu theo hình thức điện tử tại đây; và đường link Cẩm nang dưới dạng Flipbook để thuận tiện theo dõi trên điện thoại, máy tính tại đây./.

Văn Tuấn
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