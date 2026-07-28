Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Tại Quyết định số 1934/QĐ-BTC, có 78 thủ tục hành chính được thay thế và 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế.

Quyết định số 1934/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 20/7/2026. Việc áp dụng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử và thành phần hồ sơ tại thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế được thực hiện theo lộ trình của cơ quan thuế quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Quản lý thuế.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 8, 51, 52, 55, 60, 69, 71, 72, 77, 94, 95, 98, 100, 102, 110 tại Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 8, 10, 11 tại Quyết định số 216/QĐ-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính./.