Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Thị trường trong nước

Sáng 28/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết phiên đầu tuần ở mức 25.306 đồng, tăng 13 đồng so với cuối tuần trước và chính thức vượt đỉnh lịch sử 25.298 đồng được thiết lập ngày 25/8/2025. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.040,7 - 26.571,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 28/7 cho thấy, tỷ giá USD ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng và diễn biến tăng của tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.105 - 26.515 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước, cho thấy ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ theo diễn biến thị trường. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 26.135 - 26.515 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 5 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, phản ánh xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 28/7 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên cuối tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP cũng nối dài đà đi xuống. Tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh được niêm yết ở mức 34.080,34 - 35.527 VND/GBP (mua vào - bán ra), giảm 168,12 đồng ở chiều mua vào và giảm 175,23 đồng ở chiều bán ra.

Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.364 - 35.654 VND/GBP (mua vào - bán ra), giảm 149 đồng ở chiều mua vào và giảm 143 đồng ở chiều bán ra. Mức giảm khá mạnh cho thấy bảng Anh tiếp tục suy yếu so với đồng Việt Nam.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,05% lên 101,51 điểm, trong vùng cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Nhà đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng trong tuần. Tâm điểm là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ tư, khi thị trường gần như đồng thuận rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% trong quý thứ tư liên tiếp. Chỉ có số ít nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất.

Giá dầu thô WTI giao dịch trên ngưỡng 81 USD/thùng trong phiên thứ hai, giảm gần 9% so với mức đóng cửa gần 89 USD/thùng của phiên thứ sáu trước đó. Trong khi đó, dầu Brent cũng giao dịch quanh 85 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.

Trong bối cảnh giá năng lượng giảm là yếu tố hỗ trợ hạ nhiệt lạm phát hiếm hoi, phát biểu của Chủ tịch Fed tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách được đánh giá sẽ là tâm điểm theo dõi của thị trường.

Đến thứ năm, Mỹ sẽ công bố ước tính tăng trưởng GDP quý II, dự kiến đạt 2,1%. Cùng ngày, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi được kỳ vọng tăng 0,2% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được dự báo tăng lên 204.000, từ mức thấp bất thường 187.000 của tuần trước.

Giới phân tích cho rằng nếu các số liệu kinh tế Mỹ suy yếu, thị trường sẽ có thêm cơ sở để gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó tạo áp lực lên đồng USD.

Tại Anh, khảo sát của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đối với các doanh nghiệp cho thấy kỳ vọng lạm phát đang tiếp tục giảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát lĩnh vực dịch vụ hạ xuống 3,6%.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng kinh tế không còn đi kèm áp lực lạm phát lớn, tạo thêm dư địa để Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) duy trì lập trường chính sách hiện tại. Tuy nhiên, các số liệu này chưa đủ để tạo động lực đáng kể cho đồng bảng Anh./.