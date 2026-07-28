Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
08:29 | 28/07/2026
(TBTCO) - Sáng 28/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.306 đồng, tăng 13 đồng so với cuối tuần trước và chính thức vượt đỉnh lịch sử 25.298 đồng thiết lập ngày 25/8/2025. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng 0,05% lên 101,51 điểm, duy trì vùng cao. Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp của Fed, đặc biệt là phát biểu của Chủ tịch Fed trong bối cảnh giá năng lượng giảm đang hỗ trợ hạ nhiệt lạm phát.
aa

Thị trường trong nước

Sáng 28/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết phiên đầu tuần ở mức 25.306 đồng, tăng 13 đồng so với cuối tuần trước và chính thức vượt đỉnh lịch sử 25.298 đồng được thiết lập ngày 25/8/2025. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.040,7 - 26.571,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 28/7 cho thấy, tỷ giá USD ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng và diễn biến tăng của tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.105 - 26.515 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước, cho thấy ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ theo diễn biến thị trường. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 26.135 - 26.515 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 5 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, phản ánh xu hướng điều chỉnh tăng nhẹ.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 28/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên cuối tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP cũng nối dài đà đi xuống. Tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh được niêm yết ở mức 34.080,34 - 35.527 VND/GBP (mua vào - bán ra), giảm 168,12 đồng ở chiều mua vào và giảm 175,23 đồng ở chiều bán ra.

Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.364 - 35.654 VND/GBP (mua vào - bán ra), giảm 149 đồng ở chiều mua vào và giảm 143 đồng ở chiều bán ra. Mức giảm khá mạnh cho thấy bảng Anh tiếp tục suy yếu so với đồng Việt Nam.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,05% lên 101,51 điểm, trong vùng cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Nhà đầu tư sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng trong tuần. Tâm điểm là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ tư, khi thị trường gần như đồng thuận rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% trong quý thứ tư liên tiếp. Chỉ có số ít nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất.

Giá dầu thô WTI giao dịch trên ngưỡng 81 USD/thùng trong phiên thứ hai, giảm gần 9% so với mức đóng cửa gần 89 USD/thùng của phiên thứ sáu trước đó. Trong khi đó, dầu Brent cũng giao dịch quanh 85 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.

Trong bối cảnh giá năng lượng giảm là yếu tố hỗ trợ hạ nhiệt lạm phát hiếm hoi, phát biểu của Chủ tịch Fed tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách được đánh giá sẽ là tâm điểm theo dõi của thị trường.

Đến thứ năm, Mỹ sẽ công bố ước tính tăng trưởng GDP quý II, dự kiến đạt 2,1%. Cùng ngày, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi được kỳ vọng tăng 0,2% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được dự báo tăng lên 204.000, từ mức thấp bất thường 187.000 của tuần trước.

Giới phân tích cho rằng nếu các số liệu kinh tế Mỹ suy yếu, thị trường sẽ có thêm cơ sở để gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó tạo áp lực lên đồng USD.

Tại Anh, khảo sát của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đối với các doanh nghiệp cho thấy kỳ vọng lạm phát đang tiếp tục giảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát lĩnh vực dịch vụ hạ xuống 3,6%.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng kinh tế không còn đi kèm áp lực lạm phát lớn, tạo thêm dư địa để Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) duy trì lập trường chính sách hiện tại. Tuy nhiên, các số liệu này chưa đủ để tạo động lực đáng kể cho đồng bảng Anh./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay 28/7 Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd usd tỷ giá USD tự do USD chợ đen chỉ số DXY lãi suất fed

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Dành cho bạn

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Đọc thêm

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 20 - 24/7 cho thấy, tỷ giá trung tâm tăng 11 tuần liên tiếp lên 25.283 đồng, cách đỉnh lịch sử 15 đồng, trong bối cảnh nhà điều hành hút ròng thanh khoản trên kênh OMO. Dù đã rút gần 330.000 tỷ đồng so với đầu tháng 2/2026, lãi suất qua đêm vẫn ở mức 2,97%/năm, cho thấy thanh khoản ngắn hạn ổn định, nhưng áp lực cân đối vốn chưa giảm.
Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

(TBTCO) - Sáng 24/7, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh 11 đồng lên 25.283 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng đồng loạt đi lên. Chỉ số DXY tăng lên 101,44 điểm, tiến sát đỉnh một năm. Cùng lúc, Mỹ áp thuế nhập khẩu mới 10 - 12,5% với hơn 60 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam; còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

(TBTCO) - Sáng 23/7, tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, lên 25.272 đồng. Tại một số ngân hàng, tỷ giá USD đồng loạt giảm, trong khi giá bán ra giữ ở mức 26.500 đồng, cao hơn thị trường tự do. Trong khi đó, DXY giảm 0,05%, xuống 101,14 điểm. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vì lạm phát nguồn cung, nhiều ngân hàng trung ương lớn có thể điều chỉnh theo hướng tương tự.
Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

(TBTCO) - Sáng 22/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.260 đồng, song tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục nhích tăng. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng 0,2% lên 101,19 điểm khi nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh gia tăng trước căng thẳng địa chính trị.
Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

(TBTCO) - Sáng 21/7, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng lên 25.260 đồng, trong khi USD tự do đảo chiều giảm mạnh về 26.290 - 26.330 đồng. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng lên 100,99 điểm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao và nhu cầu trú ẩn, trong khi thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.
MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

MBS dự báo tỷ giá USD/VND có thể hướng mốc 27.000 đồng cuối năm 2026

(TBTCO) - Tỷ giá USD/VND cũng bắt đầu rục rịch tăng trở lại sau 2 tháng ổn định, tỷ giá trung tâm tăng 0,3% so với cuối tháng trước và đầu năm. MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 VND/USD cuối năm 2026, tương ứng tăng 2 - 2,8% so với đầu năm, do đồng USD mạnh lên và thặng dư thương mại thu hẹp.
Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

(TBTCO) - Sáng 20/7, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.252 đồng, trong khi USD trên thị trường tự do vượt 26.500 đồng. Chỉ số DXY đứng ở 100,79 điểm, căng thẳng Mỹ - Iran và giá dầu phục hồi làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại. Thị trường hiện chờ cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 23/7 và tín hiệu về lãi suất tháng 9.
Tỷ giá USD hôm nay (18/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng 10 tuần, Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao

Tỷ giá USD hôm nay (18/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng 10 tuần, Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao

(TBTCO) - Sáng 18/7, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.254 đồng, tăng 40 đồng so với cuối tuần trước và nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 10, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng chỉ biến động nhẹ. Chỉ số DXY giảm 0,18%, Fed vẫn giữ lập trường "diều hâu", phát tín hiệu duy trì lãi suất ở mức cao hơn để cân bằng rủi ro.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký và hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký và hộ kinh doanh

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 142,600
Hà Nội - PNJ 137,600 142,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 142,600
Miền Tây - PNJ 137,600 142,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 142,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 142,600
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 14,300
Miếng SJC Nghệ An 13,900 14,300
Miếng SJC Thái Bình 13,900 14,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 14,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 14,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 14,300
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,490 14,190
Trang sức 99.99 13,500 14,200
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,302
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,303
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 1,425
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 1,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 1,405
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 139,109
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 105,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 957
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 85,864
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 8,207
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 58,744
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 143
Cập nhật: 28/07/2026 09:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17865 18139 18718
CAD 18117 18392 19012
CHF 31507 31887 32542
CNY 0 3849 3942
EUR 29310 29531 30614
GBP 34186 34576 35527
HKD 0 3226 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14886 15474
SGD 19839 20121 20694
THB 697 760 814
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26135 26505
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,135 26,135 26,515
USD(1-2-5) 25,090 - -
USD(10-20) 25,090 - -
EUR 29,434 29,458 30,868
JPY 156.36 156.64 166.09
GBP 34,364 34,457 35,654
AUD 18,060 18,125 18,815
CAD 18,300 18,359 19,034
CHF 31,760 31,859 32,803
SGD 19,960 20,022 20,803
CNY - 3,816 3,961
HKD 3,289 3,299 3,437
KRW 16.5 17.21 18.73
THB 745.71 754.92 807.92
NZD 14,867 15,005 15,444
SEK - 2,662 2,756
DKK - 3,938 4,077
NOK - 2,678 2,773
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,022.48 - 6,798.11
TWD 735.13 - 890.47
SAR - 6,892.98 7,259.52
KWD - 83,217 88,534
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,140 26,520
EUR 29,478 29,596 30,788
GBP 34,544 34,683 35,713
HKD 3,289 3,302 3,420
CHF 31,779 31,907 32,829
JPY 156.93 157.56 165.40
AUD 18,076 18,149 18,746
SGD 20,074 20,155 20,746
THB 764 767 803
CAD 18,370 18,444 19,022
NZD 15,037 15,581
KRW 17.20 19.07
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26145 26145 26505
AUD 18035 18135 19065
CAD 18288 18388 19403
CHF 31730 31760 33349
CNY 3830.3 3855.3 3990.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29480 29510 31236
GBP 34477 34527 36290
HKD 0 3355 0
JPY 157.21 157.71 168.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 14986 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 19990 20120 20853
THB 0 726.8 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13700000 13700000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,144 26,194 26,510
USD20 26,144 26,194 26,510
USD1 26,144 26,194 26,510
AUD 18,125 18,225 19,332
EUR 29,356 29,456 31,112
CAD 18,269 18,369 19,675
SGD 20,103 20,253 20,809
JPY 157.99 159.49 165.05
GBP 34,511 34,661 35,717
XAU 13,898,000 0 14,302,000
CNY 0 3,738 0
THB 0 765 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/07/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80