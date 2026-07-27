Tài chính

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Hà Phương

Hà Phương

21:17 | 27/07/2026
(TBTCO) - Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC.
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Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều hành tại các thành phố

Quy chế nêu rõ nguyên tắc hoạt động của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (gọi tắt là Cơ quan điều hành tại các thành phố).

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lê Toàn

Theo đó, Cơ quan điều hành tại các thành phố là cơ quan hành chính đặc thù, thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện quản lý nhà nước, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn, hoạt động độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 (Nghị quyết 222) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Về nhiệm vụ, Cơ quan điều hành tại các thành phố thực hiện hợp tác quốc tế; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh Trung tâm tài chính quốc tế; trao đổi thông tin, nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo, tham gia mạng lưới các trung tâm tài chính trên toàn cầu; triển khai các chương trình ưu đãi ngoài ưu đãi về thuế, thu hút định chế tài chính và nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, có nhiệm vụ ký kết thỏa thuận quốc tế theo trình tự, thủ tục của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với cơ quan, tổ chức trong nước để thực hiện cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hoạt động và phù hợp với mục tiêu, định hướng sự phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế.

Cơ quan điều hành tại các thành phố xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; căn cứ chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành ban hành và ý kiến của UBND thành phố chủ quản, Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành chiến lược, kế hoạch, lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.

Về quyền hạn, Cơ quan điều hành tại các thành phố được thuê tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm: tư vấn pháp lý; xây dựng định hướng, chiến lược phát triển; xúc tiến đầu tư; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lương theo cơ chế thị trường; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý giám sát hoạt động của Thành viên; tiêu chí và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; xây dựng, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống hành chính một cửa điện tử, sổ đăng ký Thành viên và các dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, được thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ tư vấn, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Hội đồng xét duyệt và các tổ, hội đồng khác để thực hiện chức năng thẩm định, tư vấn chuyên môn phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đăng ký thành viên, cấp phép hoạt động và quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, Cơ quan điều hành tại các thành phố phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị quyết 222 đối với nhà đầu tư, chuyên gia, khách hàng và cá nhân quốc tế đến làm việc, giao dịch tại Trung tâm tài chính quốc tế và làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế.

Chế độ tiền lương, chế độ chính sách, tuyển dụng

Cơ quan điều hành tại các thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ quan điều hành tại các thành phố theo quy định của Nghị quyết 222, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố và quy định liên quan (nếu có); được tuyển dụng công chức, viên chức; ký hợp đồng lao động với người lao động để thực hiện tất cả các vị trí việc làm, lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan điều hành tại các thành phố.

Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Cơ quan điều hành tại các thành phố được ưu tiên trên cơ sở năng lực thực tiễn, kinh nghiệm quản trị và yêu cầu thu hút nhân sự chất lượng cao./.

Hà Phương
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