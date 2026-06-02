Thời sự

Thủ tướng: Tạo cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Hà Phương

19:57 | 02/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh cho Trung tâm tài chính quốc tế để hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn ngày càng gay gắt, nhưng vẫn phải đảm bảo quản lý, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Chiều 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Trung tâm tài chính quốc tế đã có khuôn khổ pháp lý riêng theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, với Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội và 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai Nghị quyết. Đây là các văn bản nền tảng quy định nguyên tắc, chính sách khung, các cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược; cơ chế giải quyết tranh chấp và quản lý giám sát.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chủ trương của Đảng về phát triển Trung tâm tài chính đã rất rõ. Ảnh: VGP.

Trên cơ sở khung pháp lý đã được ban hành, các bộ, ngành, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động. Hội đồng Điều hành và Cơ quan điều hành tại hai địa phương đã triển khai các hoạt động hợp tác với cơ quan quản lý, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế và chuẩn bị danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với lợi thế riêng.

Về nhân sự và hạ tầng, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố đã được thành lập, từng bước kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, xác định chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc nội bộ và định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn, đã quy hoạch, bố trí trụ sở, chuẩn bị khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc (bên trái) tham dự cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chủ trương của Đảng về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đã rất rõ và quá trình triển khai thời gian qua đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp. Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động; mục tiêu xuyên suốt là thiết lập Trung tâm tài chính quốc tế với hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Theo Thủ tướng, thách thức trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế còn rất nhiều, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và trực tiếp chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, Hội đồng Điều hành và cơ quan điều hành, hoàn thành trước 10/6.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Trung tâm tài chính quốc tế, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Theo Thủ tướng, việc phát triển các sản phẩm của Trung tâm tài chính quốc tế đều đã có chủ trương, cần triển khai với tinh thần không cầu toàn, ngoài 8 nghị định đã có, cần tiếp tục nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ tài chính mới chủ chốt cho Trung tâm tài chính quốc tế. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý…
