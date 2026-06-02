Chứng khoán

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Tùng Linh

18:21 | 02/06/2026
(TBTCO) - Giá trị giao dịch trên sàn UPCoM trong tháng 5 bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng trước, qua đó giúp giao dịch bình quân trong 5 tháng đầu năm vẫn vượt trên mốc nghìn tỷ đồng mỗi phiên.
Thị trường UPCoM tháng 5/2026 diễn biến theo xu hướng giảm. Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 125,21 điểm, giảm 1,79% so với cuối tháng 4/2026.

Ngược với xu hướng giảm điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 47,19 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10% so với tháng 4, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng 4.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng về quy mô và ghi nhận xu hướng bán ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 17,59 triệu cổ phiếu và bán ra 23,08 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 339 tỷ đồng và giá trị bán đạt 604 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 265 tỷ đồng, ngược chiều so với mức mua ròng 23 tỷ đồng của tháng 4/2026. Trong 5 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 1.532 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giảm mạnh giao dịch, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 152,28 tỷ đồng, giảm 69,85% so với tháng 4/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 31,44 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 120,84 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 89,4 tỷ đồng trong tháng.

Giá trị giao dịch trên sàn UPCoM tăng 10,55% so với tháng trước. Nguồn: HNX

Tại phiên giao dịch cuối tháng 5/2026, thị trường UPCoM có 838 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,352 triệu tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng liền trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, UPCoM Index đã tăng 5,63% so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM trong 5 tháng đầu năm đạt gần 57,65 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 5,63% so với bình quân năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 1.087 tỷ đồng/phiên, tăng 15,06% so với năm 2025./.

(TBTCO) - Báo cáo của VPBankS cho thấy, áp lực trích lập dự phòng tại các ngân hàng có dấu hiệu quay lại khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành giảm xuống 79,7%, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trong quý I/2026, nhiều ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh so với cuối năm 2025, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức cao.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp PPP được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, đồng thời mở rộng vai trò của thị trường vốn trong đầu tư PPP.
(TBTCO) - Trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, câu chuyện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Không chỉ là tiêu chí kỹ thuật, việc thúc đẩy thoái vốn nhà nước và gia tăng free-float còn được xem là điều kiện nền tảng để cải thiện thanh khoản, nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường và thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn, mang tính ổn định và dài hạn hơn trong thời gian tới.
(TBTCO) - SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc".
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần cuối tháng 5, trong đó các kỳ hạn dài ghi nhận mức tăng mạnh hơn so với các kỳ hạn ngắn.
(TBTCO) - Sắc đỏ trở lại trên cả thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở trong ngày 1/6. VN30-Index đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/6) phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 chứng kiến VN-Index giảm điểm dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản sụt giảm mạnh. Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tích cực với số mã tăng giá áp đảo, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.
(TBTCO) - Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục đối mặt với áp lực trong những tuần đầu tháng 6 khi thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng và môi trường lãi suất quốc tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, triển vọng được kỳ vọng cải thiện vào cuối tháng khi các thông tin vĩ mô và kết quả kinh doanh dần rõ nét hơn.
