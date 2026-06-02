Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Thị trường UPCoM tháng 5/2026 diễn biến theo xu hướng giảm. Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 125,21 điểm, giảm 1,79% so với cuối tháng 4/2026.

Ngược với xu hướng giảm điểm của chỉ số, thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 47,19 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10% so với tháng 4, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng 4.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng về quy mô và ghi nhận xu hướng bán ròng trở lại. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 17,59 triệu cổ phiếu và bán ra 23,08 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 339 tỷ đồng và giá trị bán đạt 604 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 265 tỷ đồng, ngược chiều so với mức mua ròng 23 tỷ đồng của tháng 4/2026. Trong 5 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 1.532 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giảm mạnh giao dịch, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 152,28 tỷ đồng, giảm 69,85% so với tháng 4/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 31,44 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 120,84 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 89,4 tỷ đồng trong tháng.

Giá trị giao dịch trên sàn UPCoM tăng 10,55% so với tháng trước. Nguồn: HNX

Tại phiên giao dịch cuối tháng 5/2026, thị trường UPCoM có 838 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,352 triệu tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng liền trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, UPCoM Index đã tăng 5,63% so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM trong 5 tháng đầu năm đạt gần 57,65 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 5,63% so với bình quân năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 1.087 tỷ đồng/phiên, tăng 15,06% so với năm 2025./.