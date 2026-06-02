Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Ngày 1/6/2026, Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1486/TB-GLA thông báo công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 30/4/2026 với tổng số tiền nợ thuế hơn 73 tỷ đồng.

Lý do công khai là người nộp thuế đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và điểm g, khoản 1, Điều 29, Nghị định số 126/2020/NĐ- CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Danh sách này bao gồm 56 công ty, 2 xí nghiệp tư nhân, 1 doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, Công ty cổ phần BOT Quang Đức đứng đầu danh sách với số tiền nợ hơn 18,2 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên nợ hơn 17,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai nợ hơn 10,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây lắp Quảng Nam - Gia Lai nợ hơn 4,8 tỷ đồng…

Vừa qua, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá, trong những tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; một số khoản thu, sắc thuế tăng khá so với cùng kỳ; công tác quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng thuế, nhất là nợ liên quan đến đất đai vẫn còn lớn; một số lĩnh vực còn thất thu, chưa thu đúng, thu đủ.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thuế tỉnh Gia Lai tập trung xử lý quyết liệt nợ đọng thuế; phân loại cụ thể từng nhóm nợ để có giải pháp phù hợp; đồng thời, kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình không chấp hành nghĩa vụ thuế.

Riêng đối với các khoản nợ đọng liên quan đến đất, Thuế tỉnh Gia Lai được giao thống kê danh sách, phân loại từng nhóm vấn đề và đề xuất giải pháp gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, có kế hoạch làm việc đôn đốc các nhà đầu tư./.