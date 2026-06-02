Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Sơn Thuận

15:01 | 02/06/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai vừa công khai danh sách 59 doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác đến cuối tháng 4/2026 với tổng số tiền nợ thuế hơn 73 tỷ đồng.
Ngày 1/6/2026, Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1486/TB-GLA thông báo công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 30/4/2026 với tổng số tiền nợ thuế hơn 73 tỷ đồng.

Lý do công khai là người nộp thuế đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và điểm g, khoản 1, Điều 29, Nghị định số 126/2020/NĐ- CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Danh sách này bao gồm 56 công ty, 2 xí nghiệp tư nhân, 1 doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, Công ty cổ phần BOT Quang Đức đứng đầu danh sách với số tiền nợ hơn 18,2 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên nợ hơn 17,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai nợ hơn 10,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây lắp Quảng Nam - Gia Lai nợ hơn 4,8 tỷ đồng…

Vừa qua, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá, trong những tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; một số khoản thu, sắc thuế tăng khá so với cùng kỳ; công tác quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng thuế, nhất là nợ liên quan đến đất đai vẫn còn lớn; một số lĩnh vực còn thất thu, chưa thu đúng, thu đủ.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thuế tỉnh Gia Lai tập trung xử lý quyết liệt nợ đọng thuế; phân loại cụ thể từng nhóm nợ để có giải pháp phù hợp; đồng thời, kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình không chấp hành nghĩa vụ thuế.

Riêng đối với các khoản nợ đọng liên quan đến đất, Thuế tỉnh Gia Lai được giao thống kê danh sách, phân loại từng nhóm vấn đề và đề xuất giải pháp gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, có kế hoạch làm việc đôn đốc các nhà đầu tư./.

(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV đạt 2,73 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2026, số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tăng 13,41% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, ngành Hải quan thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tạo bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Mô hình mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nền tảng cho hải quan số, hải quan thông minh.
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 10.052 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh từ nguồn thu dầu thô nhập khẩu và sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn được giao quản lý, gồm hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La.
(TBTCO) - Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng trong kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo chuyên gia, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giảm áp lực sổ sách…, để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và cơ quan Hải quan đã đồng loạt rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng điện tử hóa, liên thông dữ liệu và quản lý rủi ro. Việc loại bỏ các khâu xác thực thủ công, hồ sơ trung gian giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí thông quan.
