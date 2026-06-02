Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

10:05 | 02/06/2026
Giá gas bán lẻ hôm nay (2/6) phân hóa rõ nét giữa các khu vực: đồng loạt điều chỉnh giảm tại miền Bắc và miền Trung, song tăng nhẹ ở một số địa phương tại khu vực phía Nam.
Giá gas bán lẻ hôm nay biến động trái chiều giữa các vùng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá gas Petrolimex tại Hà Nội hiện được niêm yết ở mức 578.664 đồng đối với bình 12 kg và 2.314.656 đồng đối với bình 48 kg, giảm lần lượt 19.440 đồng và 77.760 đồng so với kỳ trước. Tại Hải Phòng, giá bình 12 kg cũng giảm xuống còn 578.664 đồng, thấp hơn 17.496 đồng; trong khi bình 48 kg được bán ở mức 2.350.944 đồng, giảm 77.760 đồng.

Ở khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng tiếp tục điều chỉnh giảm. Hiện bình gas 12 kg được niêm yết ở mức 567.000 đồng, giảm 20.000 đồng so với trước đó. Loại bình 48 kg cũng giảm 80.000 đồng, xuống còn 2.183.000 đồng.

Trái ngược với xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung, thị trường phía Nam ghi nhận mức tăng nhẹ. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá gas Petrolimex hiện giữ ở mức 592.000 đồng đối với bình 12 kg và 2.364.000 đồng đối với bình 48 kg. Trong khi đó, tại Cần Thơ, giá bình 12 kg tăng thêm 5.000 đồng lên 555.000 đồng, còn bình 48 kg tăng 20.000 đồng lên mức 2.220.000 đồng.

Giá gas bán lẻ theo thương hiệu: Bên cạnh Petrolimex, giá gas các thương hiệu lớn hôm nay diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá tại miền Bắc, thị trường phía Nam lại xuất hiện xu hướng tăng nhẹ.

PV Gas cũng ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa 2 thị trường lớn. Tại Hà Nội, giá bình gas 12 kg hiện ở mức 610.204 đồng, giảm 396 đồng/bình; bình 45 kg giảm 1.485 đồng, xuống còn 2.288.265 đồng/bình. Ngược lại, tại TP. Hồ Chí Minh, giá gas tăng thêm 5.000 đồng đối với bình 12 kg, lên mức 672.081 đồng/bình. Loại bình 45 kg cũng tăng 18.765 đồng, lên 2.520.274 đồng/bình.

Đối với Saigon Petro, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định. Hiện bình gas 12 kg được niêm yết ở mức 639.500 đồng/bình, còn bình 45 kg giữ ở mức 2.399.000 đồng/bình.

Pacific Petro tiếp tục là thương hiệu có giá bán cao trong nhóm khảo sát. Giá bình gas 12 kg hiện ở mức 677.000 đồng/bình, còn bình 45 kg được niêm yết ở mức 2.509.000 đồng/bình.

Thị trường gas bán lẻ hôm nay đang có sự phân hóa theo từng khu vực và thương hiệu. Petrolimex giảm giá mạnh tại miền Bắc, trong khi PV GAS giảm nhẹ tại Hà Nội nhưng tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này khiến mặt bằng giá gas giữa các doanh nghiệp tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể, phản ánh sự khác biệt về chi phí phân phối và chính sách kinh doanh tại từng thị trường./.

Huyền Minh (tổng hợp)
