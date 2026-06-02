Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch quanh mức 4.484,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sau khi kết thúc phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo các nhà phân tích kim loại quý của Heraeus, giá vàng hiện vẫn dao động trong vùng biên độ được hình thành từ trước bởi những diễn biến liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Các chuyên gia cho biết giá vàng đã giảm nhẹ vào đầu tuần khi xuất hiện những tín hiệu cho thấy hai bên đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, do thông tin từ các bên vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất, thị trường tiếp tục thận trọng và giá vàng nhanh chóng ổn định trở lại.

Heraeus nhận định, kể từ khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát, vàng thường giảm giá khi những lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất tăng gia tăng, sau đó phục hồi khi căng thẳng hạ nhiệt.

Tuy nhiên, diễn biến lần này có phần khác biệt khi giá vàng giảm ngay cả khi xuất hiện những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng đạt được thỏa thuận. Theo các chuyên gia, điều này có thể xuất phát từ việc thị trường dần trở nên thận trọng với các thông tin địa chính trị do nhiều thông tin trái chiều xuất hiện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng có thể đang cho rằng những tác động đến lạm phát trong ngắn hạn đã hình thành và nguy cơ lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao vẫn hiện hữu.

Ngoài yếu tố địa chính trị, đà tăng của đồng USD cũng gây áp lực lên giá vàng khi khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong thời gian tới, sự chú ý của thị trường sẽ hướng về loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu thị trường lao động cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, giá vàng có thể được hỗ trợ nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế tích cực hơn dự báo, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục tăng, qua đó tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 1/6, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 155 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn, kết phiên giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng.