Ngày 2/6: Giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt

06:20 | 02/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (2/6) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Bắc duy trì ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi trên cả nước phổ biến ở mức 66.000 - 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, toàn bộ các địa phương được khảo sát tại khu vực miền Nam đều giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg, gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Hiện giá heo hơi miền Nam duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng địa chính trị và áp lực nguồn cung giúp thị trường cao su đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cao su trong nước cần chủ động mở rộng thị trường và tăng cường kiểm soát các tiêu chí về phát triển bền vững.
Chỉ 8 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hiện giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,87%.
Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (1/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa duy trì ổn định, giao dịch mua bán ít.
Giá cao su tự nhiên trên thị trường thế giới đang duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ, tạo động lực tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Giá cao su thế giới tại thị trường châu Á trong phiên cuối tuần diễn biến tích cực khi giá cao su kỳ hạn Nhật Bản có tuần tăng trở lại khi nguồn cung thắt chặt và chi phí nguyên liệu cao. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
