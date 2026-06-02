Ngày 2/6: Giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, toàn bộ các địa phương được khảo sát tại khu vực miền Nam đều giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg, gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Hiện giá heo hơi miền Nam duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt./.