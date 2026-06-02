Thị trường

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

06:20 | 02/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (2/6) duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ được hỗ trợ bởi giá dầu thế giới neo ở mức cao, kéo theo chi phí sản xuất cao su tổng hợp gia tăng.
Giá cao su thế giới hôm nay duy trì xu hướng tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,3% (45 Nhân dân tệ) lên mức 17.705 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,1% (0,5 Yên) lên mức 409 Yên/kg.

Ở Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,7% (0,6 Baht) lên mức 87.06 Baht/kg.

Giá cao su hôm nay trên thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ được hỗ trợ bởi giá dầu thế giới neo ở mức cao, kéo theo chi phí sản xuất cao su tổng hợp gia tăng.

Bất chấp những bất ổn của thị trường, các dự án đầu tư và mở rộng sản xuất lốp xe trên toàn cầu vẫn đang được triển khai, bao gồm các kế hoạch tại châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ.

Diễn biến giá dầu có tác động trực tiếp đến thị trường cao su, do cao su tự nhiên phải cạnh tranh với cao su tổng hợp, loại sản xuất từ dầu thô. Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất cao su tổng hợp tăng theo, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Chỉ 8 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hiện giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,87%.
Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (1/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa duy trì ổn định, giao dịch mua bán ít.
Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (31/5) tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú ý, TP. Huế đã lùi về mức 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất cả nước.
Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/5) đồng loạt tăng 1.400 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 88.600 - 89.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Nam Mỹ rộng cửa: Doanh nghiệp Việt làm gì để chiếm lĩnh thị trường?

Nam Mỹ rộng cửa: Doanh nghiệp Việt làm gì để chiếm lĩnh thị trường?

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Việt Nam khảo sát kinh nghiệm về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Việt Nam khảo sát kinh nghiệm về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Ngày 2/6: Giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt

Ngày 2/6: Giá heo hơi trên cả nước đang dần hạ nhiệt

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Nâng tầm quan hệ đối tác, khẳng định vị thế Việt Nam

Nâng tầm quan hệ đối tác, khẳng định vị thế Việt Nam

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 2/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả