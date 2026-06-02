Ngày 2/6: Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,3% (45 Nhân dân tệ) lên mức 17.705 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,1% (0,5 Yên) lên mức 409 Yên/kg.

Ở Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,7% (0,6 Baht) lên mức 87.06 Baht/kg.

Giá cao su hôm nay trên thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ được hỗ trợ bởi giá dầu thế giới neo ở mức cao, kéo theo chi phí sản xuất cao su tổng hợp gia tăng.

Bất chấp những bất ổn của thị trường, các dự án đầu tư và mở rộng sản xuất lốp xe trên toàn cầu vẫn đang được triển khai, bao gồm các kế hoạch tại châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ.

Diễn biến giá dầu có tác động trực tiếp đến thị trường cao su, do cao su tự nhiên phải cạnh tranh với cao su tổng hợp, loại sản xuất từ dầu thô. Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất cao su tổng hợp tăng theo, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.