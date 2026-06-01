Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Đức Việt

15:36 | 01/06/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng địa chính trị và áp lực nguồn cung giúp thị trường cao su đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2017. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cao su trong nước cần chủ động mở rộng thị trường và tăng cường kiểm soát các tiêu chí về phát triển bền vững.
Căng thẳng địa chính trị khiến giá cao su tự nhiên tăng mạnh

Theo ghi nhận tại các sàn giao dịch lớn ở Nhật Bản, Thái Lan và Thượng Hải, giá cao su tăng từ 3,3% đến 7,8% chỉ trong 20 ngày đầu tháng 5/2026, phản ánh những biến động mạnh của chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu. Trong đó, giá cao su tự nhiên đã chạm đỉnh 9 năm vào giữa tháng 5 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang khiến giá dầu tăng cao.

Tuần cuối tháng 5/2026, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 6/2026 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka (OSE) của Nhật Bản dao động quanh mức 223 Yên/kg, tăng 3,3% so với cuối tháng trước. Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên giao tháng 6/2026 cũng dao động quanh mức 17.500 NDT/tấn, tăng gần 5% so với thời điểm cuối tháng 4.

Giá thu mua mủ cao su trong nước đang duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Đức Thanh

Tại thị trường trong nước, đà tăng của giá cao su thế giới đang nhanh chóng phản ánh lên thị trường nội địa. Giá thu mua mủ cao su đang duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hiện Công ty Cao su Bình Long thu mua mủ nước tại nhà máy với giá 505 đồng/độ TSC, trong khi giá thu mua tại đội sản xuất đạt 495 đồng/độ TSC. Giá mủ tạp DRC 60% cũng tăng mạnh lên 18.000 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong tháng 5/2026, giá cao su tự nhiên liên tục đi lên và có thời điểm chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Điều này kéo theo giá thu mua mủ cao su trong nước tăng mạnh, giúp nhiều doanh nghiệp ngành cao su ghi nhận lợi nhuận đột biến.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, đà tăng của giá cao su hiện nay đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển nhu cầu từ cao su tổng hợp sang cao su tự nhiên khi giá dầu thế giới tăng mạnh.

Cần đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh sản phẩm chế biến sâu

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, dù triển vọng thị trường đang tích cực hơn, nhưng ngành cao su Việt Nam vẫn đối mặt không ít rủi ro do phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc.

Thống kê của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam với hơn 292.000 tấn, chiếm hơn 69% kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam.

Hoạt động đầu cơ tài chính cũng góp phần đẩy giá cao su lên cao

Các chuyên gia cho rằng, ngoài các yếu tố cung cầu thực tế, hoạt động đầu cơ tài chính cũng góp phần đẩy giá lên cao. Khi thị trường xuất hiện tín hiệu thiếu hụt nguồn cung, nhiều quỹ hàng hóa đã gia tăng vị thế mua trên các sàn giao dịch, kéo giá hợp đồng cao su tương lai tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Theo VRA, mức độ tập trung cao này khiến ngành dễ bị tác động trước các thay đổi về chính sách và nhu cầu, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc dự kiến áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số quốc gia châu Phi, qua đó làm gia tăng cạnh tranh và nguy cơ suy giảm thị phần của cao su Việt Nam trong trung và dài hạn.

Một thách thức đáng lưu ý khác là xu hướng gia tăng các rào cản thương mại và yêu cầu tiêu chuẩn từ các thị trường nhập khẩu lớn của cao su Việt Nam. Cụ thể, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu dự kiến áp dụng trong giai đoạn 2026 - 2027 đặt ra yêu cầu rất cao về truy xuất nguồn gốc. Do vậy, nếu không có giải pháp phù hợp, ngành cao su có nguy cơ bị thu hẹp cơ hội tham gia chuỗi cung ứng tại thị trường EU.

Để giải quyết thực trạng trên, ông Lê Thanh Hưng - Chủ tịch VRA cho rằng, thị trường cao su năm 2026 dù đối mặt nhiều thách thức nhưng vẫn mở ra cơ hội nếu ngành tận dụng tốt xu hướng phát triển bền vững. Các định hướng trọng tâm cần thúc đẩy chuyển đổi xanh và truy xuất nguồn gốc; đổi mới công nghệ để giảm phát thải, tăng liên kết với địa phương, nông hộ; đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh sản phẩm chế biến sâu; chủ động theo dõi biến động chính sách để điều chỉnh kế hoạch.

“Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội mới, trong đó có sự tăng trưởng nhu cầu tại các thị trường Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi; việc cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do tiếp tục được mở rộng và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng tại khu vực vẫn tiếp diễn” - Chủ tịch VRA nhận định.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam"

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Chỉ 8 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hiện giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,87%.
Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Giá heo hơi hôm nay (1/6) tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định.
Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (1/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa duy trì ổn định, giao dịch mua bán ít.
Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (31/5) tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú ý, TP. Huế đã lùi về mức 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất cả nước.
Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/5) đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu kéo dài chuỗi ổn định, cao nhất 142.000 đồng/kg.
