Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

06:25 | 30/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Giá mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay không biến động. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 1% (175 Nhân dân tệ) lên mức 17.545 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,2% (1 Yên) về mức 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 1,1% (0,9 Baht) lên mức 86,2 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng kỳ hạn tháng 6/2026 giao dịch ở mức 219,5 cents Mỹ/kg, giảm 1,2%.

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản tiếp đà tăng, được hỗ trợ bởi đà leo dốc của thị trường dầu thô sau khi có thông tin Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới qua đêm nhằm vào một địa điểm quân sự của Iran, theo Reuters.

Trên Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 tăng 0,12%, lên 412,3 Yên/kg.

Trong khi đó, trên Shanghai Futures Exchange (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giữ nguyên ở mức 17.520 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất giao tháng 6 trên SHFE giảm 1,04%, xuống 14.300 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su châu Á đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động trực tiếp tới giá năng lượng và tâm lý đầu cơ hàng hóa toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm cao. Nếu căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và giá dầu duy trì vùng cao, giá cao su có thể còn được hỗ trợ trong ngắn hạn. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào từ Trung Đông cũng có thể nhanh chóng kéo dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường hàng hóa.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
Giá cà phê hôm nay (29/5) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư đẩy mạnh thanh lý vị thế mua sau đà tăng nóng. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay (29/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi trên cả nước phổ biến ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (29/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi đó, thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á, khiến xuất khẩu gạo của Ấn Độ sụt giảm do chi phí vận chuyển tăng mạnh.
(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
(TBTCO) - Nam Mỹ được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt. Nếu chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thị trường, hàng Việt hoàn toàn có thể mở rộng hiện diện và gia tăng thị phần tại khu vực này.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/5) đồng loạt giảm sâu trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt, cùng với những áp lực từ chính sách tiền tệ.
