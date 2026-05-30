Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 1% (175 Nhân dân tệ) lên mức 17.545 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,2% (1 Yên) về mức 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 1,1% (0,9 Baht) lên mức 86,2 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng kỳ hạn tháng 6/2026 giao dịch ở mức 219,5 cents Mỹ/kg, giảm 1,2%.

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản tiếp đà tăng, được hỗ trợ bởi đà leo dốc của thị trường dầu thô sau khi có thông tin Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới qua đêm nhằm vào một địa điểm quân sự của Iran, theo Reuters.

Trên Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10/2026 tăng 0,12%, lên 412,3 Yên/kg.

Trong khi đó, trên Shanghai Futures Exchange (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giữ nguyên ở mức 17.520 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất giao tháng 6 trên SHFE giảm 1,04%, xuống 14.300 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su châu Á đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động trực tiếp tới giá năng lượng và tâm lý đầu cơ hàng hóa toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm cao. Nếu căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và giá dầu duy trì vùng cao, giá cao su có thể còn được hỗ trợ trong ngắn hạn. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào từ Trung Đông cũng có thể nhanh chóng kéo dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường hàng hóa.

Giá cao su trong nước

Thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.