Chứng khoán

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Thu Hương

06:30 | 30/05/2026
(TBTCO) - Dòng tiền thanh toán trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh trong tháng 6/2026, với áp lực đáo hạn tiếp tục tập trung ở nhóm bất động sản.
Trái phiếu bước vào cao điểm trả nợ

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm 2026 khi hoạt động phát hành tăng trở lại và quy mô thị trường tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, cùng với đà phục hồi này, áp lực thanh toán gốc và lãi trái phiếu cũng đang gia tăng đáng kể trong các tháng giữa năm, đặc biệt tập trung ở nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Theo phân tích của FiinGroup, dòng tiền thanh toán trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh trong tháng 6/2026 khi tổng giá trị gốc và lãi phải trả toàn thị trường ước đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 54,1% so với tháng 5. Trước đó, trong tháng 5, giá trị thanh toán dự kiến ở mức 25,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với tháng liền trước và tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2025. Dữ liệu cập nhật đến ngày 7/5/2026 cho thấy, các tổ chức phát hành đã thanh toán khoảng 69,6 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu từ đầu năm, tương đương 21,2% tổng nghĩa vụ thanh toán của cả năm.

Từ nay đến cuối năm, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp phải thanh toán ước khoảng 264 nghìn tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngân hàng dự kiến chi trả khoảng 110,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7%, trong khi nhóm bất động sản khoảng 118,9 nghìn tỷ đồng, tăng 48,6%.

Áp lực đáo hạn tiếp tục tập trung ở khối phi ngân hàng. Trong tháng 5, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn của nhóm này ước đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với tháng trước và gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Riêng bất động sản chiếm khoảng 14,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 85,4% tổng giá trị đáo hạn.

Tính chung trong phần còn lại của năm, khối phi ngân hàng dự kiến có khoảng 141,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Trong đó, bất động sản tiếp tục là nhóm chịu áp lực lớn nhất với khoảng 91,7 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 65% tổng giá trị đáo hạn của khối này.

Bên cạnh nghĩa vụ trả nợ gốc, áp lực chi trả lãi cũng tăng trở lại trong tháng 5 và dự kiến tiếp tục gia tăng trong tháng 6. Riêng tháng 5, giá trị lãi trái phiếu của nhóm phi ngân hàng ước đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 38,2% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 3,2 nghìn tỷ đồng. Tháng 6 được dự báo là giai đoạn cao điểm chi trả lãi của khối phi ngân hàng. Trong phần còn lại của năm, nhóm này cần thanh toán khoảng 48,1 nghìn tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Thị trường duy trì đà phục hồi

Trong bối cảnh áp lực thanh toán gia tăng, thị trường sơ cấp vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo FiinGroup, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tính đến ngày 5/5/2026 đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 0,9% so với cuối tháng 3/2026 và tăng 1,1% so với cuối năm 2025.

Quy mô thị trường tăng chủ yếu nhờ nhóm bất động sản với giá trị lưu hành đạt 397,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối tháng 3, và nhóm thực phẩm - đồ uống đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%.

Ngược lại, giá trị lưu hành của nhóm ngân hàng giảm 0,4% do hoạt động phát hành duy trì ở mức thấp trong khi mua lại trước hạn gia tăng. Dù vậy, ngân hàng vẫn là nhóm có quy mô lớn nhất thị trường với khoảng 687 nghìn tỷ đồng trái phiếu lưu hành, chiếm gần 50% tổng giá trị toàn thị trường.

Trong tháng 4 vừa qua, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 35,8% so với tháng 3 nhưng giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm ngân hàng phát hành 13,1 nghìn tỷ đồng qua kênh riêng lẻ, gấp đôi tháng 3, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân năm 2025.

Trong khi đó, khối phi ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với tháng trước và chiếm 70,9% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 86,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành ra công chúng đạt khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng, giảm 45%, còn phát hành riêng lẻ đạt 71,3 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 55%.

Xét theo ngành, các ngân hàng huy động khoảng 24,6 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, giảm 53% so với cùng kỳ. Ngược lại, nhóm phi ngân hàng phát hành gần 62,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tăng 187%, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh của lĩnh vực bất động sản. Riêng trong tháng 4, nhóm này chiếm tới 90% tổng giá trị phát hành của khối phi ngân hàng với khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với tháng trước và tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tăng mạnh trong tháng 4. Toàn thị trường ghi nhận gần 17,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn, tăng 32,9% so với tháng trước và tăng 43% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, giá trị mua lại đạt 32,9 nghìn tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm khoảng 70% tổng giá trị mua lại, phản ánh xu hướng tái cơ cấu nguồn vốn và quản lý nghĩa vụ nợ của các tổ chức phát hành.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trong tháng 4 đạt khoảng 150,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 7,5 nghìn tỷ đồng mỗi ngày, gần như đi ngang so với tháng 3 nhưng tăng 43,6% so với cùng kỳ và cao hơn khoảng 20% so với mức bình quân quý I/2026.

Dòng tiền giao dịch có xu hướng dịch chuyển sang các trái phiếu có kỳ hạn còn lại dưới 3 năm, cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên các tài sản có thời gian thu hồi vốn ngắn hơn. Trái phiếu ngân hàng và bất động sản tiếp tục chiếm ưu thế với khoảng 86,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường./.

Thu Hương
Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

